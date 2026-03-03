ATO/Baran: Ankara artık hak ettiği küresel konuma yükselecektir

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ATO olarak üçüncü kez katıldıkları dünyanın en büyük turizm fuarlarından Berlin Uluslararası Turizm Borsası'nda (ITB Berlin), AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ankara'nın turizm potansiyelini dünyaya duyurmak için büyük bir gayret içerisinde olduklarını ifade eden Baran, bu girişimlerin şehre verimli neticelerle döneceğine inandığını vurguladı.

Baran, Ankara'nın turizmde hak ettiği konuma ulaşması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında uluslararası arenada güçlü bir tanıtım atağı başlattıklarını bildirdi.

Başkentin kültürel varlıklarının uluslararası tescil sürecine değinen Baran, "Gordion Antik Kenti ve Arslanhane Cami'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesiyle Ankara'nın marka değeri perçinlendi. Bu kültürel mirası, şehrimizin sağlık turizmindeki güçlü potansiyeliyle birleştiriyoruz. Sağlık turizminin en kritik unsuru olan direkt uçuşlar konusunda Türk Hava Yolları ve AJet ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu alanda önemli mesafe kat ediyoruz." dedi.

Ankara, bu yıl NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor

Ankara'nın turizm vizyonunun 2026 yılında büyük bir ivme kazanacağını belirten Baran, kentin ev sahipliği yapacağı uluslararası etkinliklere dikkati çekti:

"Ankara bu yıl hem NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor hem de Türk Dünyası Turizm Başkenti olarak misafirlerini ağırlıyor. Uluslararası Voleybol Şampiyonası ve Koç Grubunun 100. yıl etkinlikleri gibi dev organizasyonlar şehrimizde gerçekleşecek. Ankara, tarihi ve turistik değerleriyle artık ihmal edilen bir şehir olmaktan çıkıp, hak ettiği küresel konuma yükselecektir."

Türkiye'nin turizm lokomotifleri olan Antalya ve Muğla gibi merkezlerin önemini vurgulayan Baran, "O illerimiz bizim en büyük değerlerimizdir. Ancak Ankara'da kendine has kültürel dokusuyla bundan sonra turizm pastasından hak ettiği payı alacaktır. Tüm dünyayı başkentin gizli kalmış hazinelerini keşfetmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fuara Türkiye'den 144 kuruluş katılıyor

Öte yandan, küresel turizmi yeniden dengeye taşıma arayışıyla bugün başlayan ITB, 5 Mart Perşembe gününe kadar dünya genelinden sektör profesyonellerini ağırlayacak.

Bu yıl 60. kuruluş yıl dönümünde sektörün geleceğine ışık tutan fuara, 160'ı aşkın ülkeden 5 bin 800'den fazla firma katılıyor.

Fuarın bu yılki en büyük katılımcı ülkeleri arasında Türkiye, Tayland, Mısır ve İtalya başı çekiyor. Sektör profesyonellerine pazar analizi yapma, stratejik ortaklıkları güçlendirme ve yeni iş fırsatları yaratma imkanı sunan dev organizasyon, küresel turizmin nabzını tutacak.

Türkiye, fuarda özel katılımcıların yanı sıra Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) öncülüğünde kurulan 700 metrekarelik pavilyonla temsil ediliyor. Türkiye'den toplam 144 kuruluşun yer aldığı organizasyonda, 51 kurum milli katılım kapsamında Türkiye’nin turizm potansiyelini uluslararası profesyonellere aktarıyor.

Türk turizmciler, en önemli kaynak pazarlardan biri olan Almanya'dan gelecek turist sayısındaki artış beklentisiyle 2026 yılı projeksiyonlarını paylaşıyor. Fuardaki tanıtım faaliyetlerinin, Türkiye'nin bu yılki turist hedefine önemli katkı sağlaması öngörülüyor.