“Avrupa, Rus ve Uzakdoğulu turistleri GAP bölgesine çekecek projelere odaklanacağız”

MEHMET NABİ BATUK / GAZİANTEP

İlkbahar ve yaz turizm sezonlarında Avrupalı turistlerde bir azalma beklediklerini kaydeden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Başdanışmanı, Letonya Gaziantep Fahri Konsolosu ve Gaziantep Ticaret Odası Meclis Üyesi Soner Bacaksız, Rus turistlerdeki artış ile sektörün yılı kayıpsız kapatmayı hedeflediğini aktardı. Rus turistlerin yoğun şekilde konakladığı Akdeniz sahillerinde bu sene GAP bölgesini tanıtacak projeler hazırladıklarını ifade eden Soner Bacaksız, “Ülkemiz bu sezon geçen yıla oranla yüzde 10 artışla yaklaşık 7 milyon Rus turisti ağırlamayı hedefliyor. Böylesine büyük bir kafileyi GAP bölgesine çekmek için girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bu alanda yapılan proje sayısını artırmak için de çalışıyoruz. Geceleme süreleri çok yüksek olduğundan farklı kültür alternatiflerini bu sene Rus turistlere sunarak burada bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Aynı projeleri Letonyalı turistler için de hazırlıyoruz. Her yıl yaklaşık 100 bin Letonyalı turist ülkemize geliyor. Bu turistlerin yüzde 95’i sahil bölgelerini tercih ediyor. Bu alanda ciddi bir potansiyel var. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak için TURSAB, Turizm Geliştirme Ajansı ve GAP Bölgesi’ndeki yerel yönetimlerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz geçen yıl ki turist sayımızı yüzde 20 artarak 5 milyon kişiye çıkartmak. Bunun için tur operatörlerinden otellere kadar geniş bir yelpazede hazırlıklarımızı tamamladık” dedi.

Gaziantep-Mersin Hızlı Tren seferleri turizme önemli bir avantaj kazandıracak

Mersin’de ciddi bir Rus nüfusu olduğunu anımsatan Soner Bacaksız, Mersin – Gaziantep Hızlı Tren Hattı’nın tamamlanmasıyla birlikte Rusların GAP bölgesine yönelik ilgisinin artacağını kaydetti. Bacaksız, “Gaziantep – Mersin Hızlı Tren hattı sadece sanayicilerimiz için değil aynı zamanda turizm sektörüne de büyük bir ivme kazandıracak. Hattın faaliyete alınması ile birlikte 6 saat 23 dakika olan seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya düşürülecek. Bu durum Mersin’in yazlık bölgelerinde ikamet eden yabancı turistlerin bölgemize ilgisini artıracak. Bölgemiz sahip olduğu tarihi, kültürel değerleri ve zengin gastronomisiyle deniz kum turizminin yanında önemli bir alternatif olarak geliştireceğiz. Çünkü Ruslar için demiryolunun kültürel bir önemi var. Ruslar şehirlerarası seyahatlerde demiryolunu tercih ediyorlar. O yüzden demiryolunun Urfa, Mardin ve Diyarbakır’a da uzatılması turizm sektörümüz açısından da çok önemli olacaktır. GAP Bölgesi’ndeki şehirleri birbirinden ayırmamız mümkün değil. Bölgemize gelen turistler ya Gaziantep’ten başlar ya da Diyarbakır’dan başlayarak GAP Bölgesi’ni gezerler.

“GAP’ın asıl hedef pazarı Uzak Doğu ülkeleridir”

GAP Bölgesi’ndeki turizm merkezlerine en uygun turist kitlesinin Uzakdoğu ülkeleri olduğuna dikkat çeken Soner Bacaksız, şöyle devam etti: “Japonlar, Çinliler ve Korelilerin bölgemize gelebilmesi için daha vizyoner projelere ihtiyacımı var. Burada yurt dışı tanıtım faaliyetlerinin yanında yerel çalışmalara ihtiyacımız var. Uzakdoğulular ülkemizde en çok Kapadokya bölgesini ziyaret ediyorlar. Oraya gelen turistlerin bölgemize getirilmesi için de girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bu alanda çeşitli otobüs güzergahları üzerinde çalışıyoruz. Otobüsle 5 ila 6 saat arasında değişen seyahat süreleri var. Uzakdoğulu misafirlerimiz ülkemize çok uzun süreli geliyorlar. Minimum 7 gün maximum 15 günlük turları tercih ediyorlar. Bu alanda Kapadokya turlarında da değişikliğe gitmemiz gerekebilir. Turistleri önce uçakla Gaziantep’e getirip finali Kapadokya’da yapabiliriz. Bu sayede Orta Anadolu turlarına ek olarak yeni bir alternatif güzergahta yaratmış oluruz. Göbeklitepe’nin keşfi ve 11 farklı alanda devam eden Taş Tepeler projesiyle birlikte Uzakdoğulu turistler arasında başlayan ilgiyi bir fırsata çevirmek istiyoruz.”