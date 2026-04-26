Avrupa turizminde yeni dönem: Vergiler yükseliyor, dijital giriş sistemleri devreye giriyor

Avrupa’nın önde gelen destinasyonları Paris, Londra, Viyana, Münih ve Dublin, 2026 yılıyla birlikte turizm anlayışında önemli değişikliklere gidiyor.

Travel and Tour World’ün aktardığına göre bu şehirler; yeni turist vergileri, dijital giriş izinleri ve kültürel mirasın korunmasına yönelik mali düzenlemelerle hem turizm gelirlerini artırmayı hem de tarihi bölgeleri daha etkin şekilde korumayı amaçlıyor.

Paris’te turist vergisi artırılıyor

Paris, 2026 Ocak ayından itibaren turist vergisini neredeyse iki katına çıkaran yeni bir uygulamaya geçiyor. Buna göre otel konaklamalarına eklenen vergi oranları ciddi şekilde yükseltilecek. Lüks otellerde gecelik ek verginin 15,93 euroya ulaşacağı, daha düşük segmentteki konaklamalarda da artış yaşanacağı belirtiliyor.

Yetkililer, elde edilecek gelirin metro hatlarının modernizasyonu ve tarihi yapıların korunması için kullanılacağını savunuyor. Şehir yönetimi, bu adımın Paris’in küresel kültür turizmi konumunu korumak için gerekli olduğunu ifade ediyor.

Viyana’da turist vergisine büyük artış

Viyana’da yerel konaklama vergisi (Ortstaxe) Temmuz 2026’dan itibaren yüzde 3,2’den yüzde 5’e yükseltiliyor. 2027’ye kadar bu oranın yüzde 8’e çıkması planlanıyor.

Şehir yönetimi, artan gelirlerin toplu taşıma yatırımları, müze yenilemeleri ve tarihi yapıların korunması için kullanılacağını belirtiyor. Karar, bazı kesimlerce eleştirilse de uzun vadeli finansal sürdürülebilirlik için gerekli bir adım olarak görülüyor.

Londra’da turizme yeni düzen: Ziyaretçi vergisi ve ücretli ETA geliyor

Londra’da hükümet, turistlerden konaklama sırasında ek ücret alınmasını öngören “ziyaretçi vergisi” üzerinde çalışıyor. Bu uygulamanın, kamu hizmetleri ve kültürel alanların finansmanı için gelir yaratması hedefleniyor.

Buna ek olarak, vizeye ihtiyaç duymayan ziyaretçiler için 20 sterlin ücretli Elektronik Seyahat İzni (ETA) sistemi uygulanıyor. Bu sistemin güvenlik gerekçesiyle getirildiği belirtilse de turizm maliyetlerini artıran ek bir yük olarak değerlendiriliyor.

Münih’te turist vergisi yerine avantaj kartı dönemi

Münih, diğer şehirlerin aksine turist vergisi yerine ziyaretçilere avantaj sağlayan kart sistemlerini devreye alıyor. “Munich Card” ve “Munich City Pass” ile turistlere toplu taşıma ücretsiz veya indirimli sunulurken, müze ve etkinliklerde de avantajlar sağlanıyor.

Kartların fiyatlarının 5,90 eurodan başladığı belirtiliyor. Şehir, bu modelle ziyaretçilerin şehir içi harcamalarını artırmayı ve turizm deneyimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Dublin’de turist vergisi tartışması

Dublin’de ise otel ve konaklama tesislerini kapsayan yeni bir ziyaretçi vergisi tartışılıyor. Bu verginin şehir hizmetleri ve kamu alanlarının bakımı için kaynak oluşturacağı ifade ediliyor.

Ancak uygulamanın Dublin’in turizm cazibesini olumsuz etkileyebileceği yönünde endişeler de bulunuyor. Kararın henüz kesinleşmediği, tartışmaların sürdüğü belirtiliyor.

Şehirler vergi ve dijital kontrole yöneliyor

Paris, Londra, Viyana, Münih ve Dublin’in attığı bu adımlar, Avrupa turizminde yeni bir dönemi işaret ediyor. Şehirler bir yandan kültürel mirası korumayı hedeflerken diğer yandan artan turist sayısının yarattığı ekonomik ve altyapısal baskıyı yönetmeye çalışıyor.

Uzmanlara göre bu yeni model, Avrupa’da turizmin maliyetini artırırken şehirlerin gelir yapısını da kökten değiştiriyor. Turist vergileri ve dijital izinler, Avrupa seyahat deneyiminin standart bir parçası haline geliyor.