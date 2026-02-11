Avrupalı tatilciler ABD’den uzaklaşıyor

Avrupa'nın en büyük seyahat operatörü TUI, Avrupalı tatilcilerin ABD rotasından uzaklaşarak Asya ve Basra Körfezi'ndeki emirliklere yöneldiğini açıkladı.

Matriks haberin aktardığı şirket verilerine göre, Donald Trump yönetiminin göçmenlik politikaları ve sınır kontrollerindeki sıkılaşma, turistlerin tercihlerinde belirleyici bir rol oynuyor.

TUI CEO'su Sebastian Ebel, ABD'ye olan talebin "belirgin şekilde düştüğünü" belirtirken, bu boşluğun Körfez bölgesi, Asya ve Karayipler ile dolduğunu ifade etti.