Avrupalı turist, Hürmüz etkisiyle "Dur, bekle" moduna girdi

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Profesyonel Otel Yöneticileri ve İşletmecileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, bir ay geç açılan turizm sezonu ile savaşın etkisini değerlendirdi.

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmış olmasının enerji kaynaklarının yüzde 20-30’unu buradan karşılayan Avrupa ve Türkiye ekonomisini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Saatçioğlu, ‘’Hürmüz Boğazı’nın kapanması Avrupa'yı daha çok etkiledi. Bu şu demektir. Avrupa etkilenirse oradaki çalışanlar da etkilenecek anlamına geliyor. Ve bu insanlar tabii bu sıkıntıdan dolayı 'dur, bekle' moduna girdi. Yani, (Erken rezervasyonları bir bekleyelim. Çünkü yarın öbür gün benim işim olacak mı, olmayacak mı?) endişesine de girmiş olabilirler. O yüzden de bekliyorlar bunları…’’ dedi. Enerji fiyatlarının Avrupa’ya göre Türkiye’de daha az arttığını ifade eden Saatçioğlu, şunları kaydetti: ‘’En kısa zamanda Hürmüz Boğazı'nın açılmasını bekliyoruz. Çünkü enerji, rafineride uçak yakıtı haline getirilmesi gerekiyor. Ve bu da bir zaman alan bir husustur. Şu anda hem Avrupa olsun, hem Türkiye olsun yakıt rezervlerinden faydalanıyorlar ve şimdiden başlamışlar önlem almaya. İngiltere ve Almanya'da özellikle kısa mesafeli uçak seferleri iptal ediyorlar. Yüzlerce uçuş iptal edildi. Yakıt fiyatları arttığından dolayı, verimli doluluğu yakalayamadan o uçağın kalkmasına bir anlam veremiyorlar.’’

Enflasyonu düşürme çabaları

Şu anda sektörün en büyük sorununun enerji fiyatları olduğunu anlatan Hakan Saatçioğlu, şöyle konuştu: "Umarım en kısa zamanda bu sorun çözülür. Çünkü şu anda bile Hürmüz Boğazı'na barış gelse, bunun ekonomiye etkisi nereden baksanız iki buçuk, üç ay sonra rahatlar ekonomi. Tabii maalesef Türkiye pahalı kaldı. Maliyetlerimiz bizim sadece yakıtta değil, aynı zamanda personelde de arttı. Enflasyonu halen istediğimiz noktaya getiremedik. Bir yere kadar getirdik ama bu savaştan dolayı yine bir daha bir körüklendi. Yani son bir yılda yapmış olduğumuz bütün çabalar boşa gitti."

"Bu yıl turizmde iç pazarın yılı olacak"

Otellerde istenilen doluluk rakamlarına ulaşılmaması halinde turizmcinin ister istemez fiyat indirimi yapmak zorunda kalacağına dikkat çeken Hakan Saatçioğlu şöyle konuştu:

‘’Burada şu olacak; eğer istediğimiz dolulukları sağlayamazsak, turizmci ister istemez indirim yapmak durumunda kalabilecek. Bu durumda son kullanıcıya ne kadar yansıyacak? Onu biliyoruz. O zaman yaptığımız indirimin de çok büyük bir anlamı olmayacak. Öyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız şu anda. İç pazar bizim için her zaman can dostumuz. Pandemide de biz bunu gördük. İç pazar bizim için olmazsa olmazımız. Şu anda sezonu iç pazarla açıyoruz. Geçmiş yıllarda 15 Nisan'da turizm sezonu açılıyordu, şimdi 15 Mayıs'a kaydı. O yüzden bizim için çok ciddi bir şekilde bölgede bir talep var. Bu yıl iç pazarın yılı olacak.’’