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Ayvalık'ta, otellerde doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı

2025 yılına girerken, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde turistik otellerde oluşan yoğunluk, turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Haber Merkezi
İHA
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Ayvalık'ta, otellerde doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı
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Kuzey Ege’de turistik tesisler yılbaşı tatiline yüzde 75 ile yüzde 80’lik doluluk oranıyla giriyor.


Kuzey Ege’nin en önemli destinasyonlarından Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 2025 yılına girerken turistik otellerde oluşan yoğunluk, turizmciler tarafından can suyu olarak nitelendiriliyor.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık’ın turizmci Belediye Başkanı Mesut Ergin, her zaman olduğu gibi yeni yıla girerken de ilçenin tüm güzellikleriyle tatilcileri beklediğini söyledi.

"Ayvalık, tatilcileri ağırlayabilmek için hazır"

Ayvalık’ın tatilcileri ağırlayabilmek için hazır olduğunu kaydeden Başkan Ergin, 2025 yılına huzurlu bir ortamda girmek isteyen herkesi ilçeye davet etti.

Ayvalık Turizm Altyapı Hizmet Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri ve Ayvalık Turizm Derneği Başkanı Ümit Özgültekin ise, yeni yıla girerken ilçedeki turistik otellerde yüzde 70 ile yüzde 80 oranlarına ulaşan bir doluluk oranın olduğunu söyledi.

Bu oranın 2024 yılının yılbaşı ile kıyaslandığında yüzde 15 ile yüzde 20 civarında bir artışı beraberinde getirdiğini belirten Özgültekin, “Havaların soğuk olmasına rağmen yeni yıla girerken, bu bizim için çok iyi bir başlangıç olacaktır” diye konuştu.

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