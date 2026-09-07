AZ Consultancy-Danışmanlık/Armin Zerunyan: Avrupa otellerinin ‘Booking.com’ davasına Türk otelleri de katılabilir

Avrupa otelcilik sektöründe son yılların en geniş kapsamlı ortak hak arama girişimlerinden biri hız kazanıyor. Avrupa Otelciler, Restoranlar ve Kafeler Birliği HOTREC ve Avrupa genelinde 30’dan fazla ulusal otel birliğinin desteğiyle yürütülen süreçte, Booking.com’un 20042025 yılları arasında uyguladığı yüksek komisyon oranları nedeniyle zarara uğradığını düşünen otellerin geçmişe dönük tazminat talep edebilmesi hedefleniyor. Özellikle son bir ayda önemli bir ivme kazanan girişime katılan otel sayısı 32 Avrupa ülkesinde 18 bini aşmış durumda. Katılımın ulaştığı büyüklükle birlikte, süreç kapsamındaki potansiyel tazminat tutarının yaklaşık 5 milyar Euro’ya ulaşabileceği hesaplanıyor.

Türkiye’deki oteller için de katılım süreci açık. Booking.com platformunda yer alan 20 binden fazla tesis ve bu süreçte kapanmış olan oteller, gerekli koşulları karşılamaları halinde Avrupa’daki otellerle aynı hak arama mekanizmasına dahil olabiliyor.

HOTREC liderliğinde, Stichting Hotel Claims Alliance (SHCA) ve CDC Cartel Damage Claims üzerinden Hollanda’da yürütülen girişimin merkezindeki temel ekonomik tartışma, otellerin uzun yıllar boyunca Booking.com üzerinden gerçekleştirdikleri satışlarda karşı karşıya kaldıkları yüksek komisyon yükü.

Asıl mesele yüksek komisyon yükü

Stichting Hotel Claims Alliance’ın Türkiye’deki danışmanlığını ve sözcülüğünü yürüten AZ Consultancy-Danışmanlık firması sahibi Armin Zerunyan, “Booking.com turizm sektörünün önemli satış ve dağıtım kanallarından biri. Burada amaç bir platforma karşı durmak değil. Mesele, otellerin uzun yıllar boyunca yüksek komisyon oranları nedeniyle uğradıklarını düşündükleri ekonomik kaybın hukuki olarak değerlendirilmesi ve varsa geçmişten doğan haklarının aranması. Avrupa’da binlerce otel bu nedenle birlikte hareket ediyor. Türkiye’deki otellerin de bu haktan haberdar olmasını istiyoruz” diyor.

Zerunyan’a göre sürecin dikkat çekici taraflarından biri de çok farklı büyüklükteki otelleri aynı zeminde buluşturması: “Yüksek komisyon maliyeti yalnızca büyük işletmelerin konusu değil. Hatta satışlarının önemli bölümünü online platformlardan gerçekleştiren küçük ve bağımsız oteller açısından bu yük çok daha belirleyici olabiliyor. Toplu hareket modeli, otellere ölçeklerinden bağımsız olarak aynı hak arama mekanizmasının içinde yer alma imkânı sağlıyor.”

Türkiye’de 20 binden fazla tesis için potansiyel

Türkiye’de Booking.com platformuna kayıtlı 20 binden fazla tesis bulunduğuna dikkat çeken Zerunyan, bu işletmelerin önemli bölümünün geçmiş yıllarda platform üzerinden satış yaptığını ve gerekli koşulları karşılamaları halinde sürece katılabileceklerini belirtiyor.

Zerunyan, “Bir otel tek tek rezervasyonlara baktığında komisyon maliyetini ticaretin doğal bir parçası olarak görebilir. Ancak bunu 10-15 yıllık bir döneme yaydığınızda ve toplam satış hacmi üzerinden hesapladığınızda çok farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Bu girişimin önemli taraflarından biri de otellere geçmişte ödedikleri komisyonların toplam ekonomik etkisini görme fırsatı vermesi” değerlendirmesinde bulunuyor.

Başlangıçta dava maliyeti yok

Katılım modelinin dikkat çekici unsurlarından biri, otellerin başlangıçta dava veya danışmanlık maliyeti üstlenmek zorunda olmaması. Hukuki sürecin finansmanı bağımsız bir finansör tarafından karşılanıyor. Tazminat elde edilmesi halinde ise tahsil edilen tutar üzerinden önceden belirlenen pay ve masraflar düşülüyor.

Zerunyan, bu yapının özellikle bağımsız ve orta ölçekli oteller açısından önemli olduğunu söylüyor: “Bir otelin ‘Acaba haklı mıyım, ne kadar masraf çıkar, yıllarca sürebilecek bir hukuk sürecini nasıl finanse ederim?’ diye düşünmesi çok doğal. Buradaki modelin farkı, işletmenin başlangıçta finansal risk üstlenmeden ortak hak arayışına dahil olabilmesi. Sürecin sonunda tazminat elde edilirse paylaşım modeli devreye giriyor.”

Tazminat otelden otele değişiyor

Olası tazminat tutarlarının her işletme için aynı olmadığını vurgulayan Zerunyan, hesaplamalarda özellikle oda sayısı, ortalama günlük oda fiyatı, doluluk oranı, Booking.com üzerinden gerçekleşen satışların toplam satışlardaki payı ve ilgili dönemde ödenen komisyonların belirleyici olduğunu ifade ediyor.

18 yıllık efektif dönem, yüzde 17 ortalama komisyon ve farklı Booking.com satış payları üzerinden yapılan örnek hesaplamada; 50 odalı bir butik otel için yaklaşık 270-300 bin euro, 100 odalı dört yıldızlı bir iş oteli için 145-165 bin euro, 200 odalı beş yıldızlı bir otel için ise 460-520 bin euro aralığında net potansiyel hesaplanıyor.

450 odalı, 12 ay açık, ortalama yüzde 60 dolulukla çalışan ve Booking.com’un satışlar içindeki payının yüzde 10 olduğu varsayılan bir resort için hazırlanan modellemede ise yaklaşık 3 milyon euro net potansiyel ortaya çıkıyor.

Son başvuru 15 Eylül'de

Armin Zerunyan, "Avrupa genelindeki toplu hak arama girişimine katılmak isteyen oteller için son başvuru tarihi 15 Eylül. Avrupa’da 18 binden fazla otelin aynı konuda ortak hareket etmesi başlı başına önemli bir gelişme. Türkiye dünyanın en güçlü turizm ülkelerinden biri. Otellerimizin Avrupa’daki meslektaşlarının dahil olduğu böyle bir hak arama mekanizmasının dışında kalmaması gerektiğini düşünüyorum” dedi.