Bakan Ersoy duyurdu! Ankara, 2026 Türk dünyası turizm başkenti seçildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Türk Devletleri Teşkilatı Turizm Bakanları 10'uncu Toplantısı'nda alınan ortak kararla, başkentimiz Ankara 2026 yılı için "Türk Dünyası Turizm Başkenti" ilan edildi.

Bakan Ersoy'un açıklaması şu şekilde;

"Güzel bir haberimiz var! Ankara, 2026 yılı "Türk Dünyası Turizm Başkenti" oldu! Tarihiyle, kültürüyle, ruhuyla bu unvan Ankara’mıza çok yakıştı. Bugün, Türk Devletleri Teşkilatı Turizm Bakanları 10. Toplantısı’nda alınan ortak kararla, başkentimiz Ankara 2026 yılı için "Türk Dünyası Turizm Başkenti" ilan edildi.

Ankara; Gordion’dan Anıtkabir’e, Roma Hamamı’ndan CSO Ada Ankara’ya uzanan zengin mirası, müzeleri, sanat kurumları ve kültürel çeşitliliğiyle Türk dünyasının ortak hafızasını yansıtan nadide şehirlerimizden biri. Anadolu'nun kalbinde yükselen bu kadim başkent, artık yalnızca Türkiye’nin değil, Türk dünyasının da kültür ve turizm vitrini olacak. 2026 boyunca Ankara’yı hep birlikte keşfedecek, başkentimizin sahip olduğu değerleri kardeş halklarla buluşturmaya devam edeceğiz."