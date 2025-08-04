Bakan Ersoy duyurdu: Turizmin kalbi Antalya'da ziyaretçi rekoru kırıldı
Antalya'ya 3 Ağustos'ta 105 bin 284 yabancı misafir hava yoluyla giriş yaptı. Bu rakamın tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olduğu aktarıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından, Antalya'nın turizm verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Ersoy, şunları kaydetti:
"Türkiye turizminin kalbine 3 Ağustos günü 105 bin 284 yabancı misafirimiz hava yoluyla giriş yaptı. Bu rakam tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak dikkati çekiyor. Antalya'mıza yılbaşından bu yana 9 milyon 231 bin 309 yabancı ziyaretçi sadece hava yoluyla geldi. Türkiye, turizmde sadece rakamlarla değil, güvenle, kaliteyle ve misafirperverliğiyle fark yaratıyor. Gururluyuz."
Antalya’dan yine gurur verici yeni bir rekor!— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) August 4, 2025
Türkiye turizminin kalbine 3 Ağustos günü 105 bin 284 yabancı misafirimiz havayoluyla giriş yaptı.
Bu rakam tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak dikkat çekiyor.
Antalya'mıza yılbaşından bu yana 9 milyon 231 bin… pic.twitter.com/3uEdoNehjz