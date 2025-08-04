  1. Ekonomim
  2. Turizm
  3. Bakan Ersoy duyurdu: Turizmin kalbi Antalya'da ziyaretçi rekoru kırıldı
Takip Et

Bakan Ersoy duyurdu: Turizmin kalbi Antalya'da ziyaretçi rekoru kırıldı

Antalya'ya 3 Ağustos'ta 105 bin 284 yabancı misafir hava yoluyla giriş yaptı. Bu rakamın tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olduğu aktarıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Ersoy duyurdu: Turizmin kalbi Antalya'da ziyaretçi rekoru kırıldı
Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından, Antalya'nın turizm verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Türkiye turizminin kalbine 3 Ağustos günü 105 bin 284 yabancı misafirimiz hava yoluyla giriş yaptı. Bu rakam tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak dikkati çekiyor. Antalya'mıza yılbaşından bu yana 9 milyon 231 bin 309 yabancı ziyaretçi sadece hava yoluyla geldi. Türkiye, turizmde sadece rakamlarla değil, güvenle, kaliteyle ve misafirperverliğiyle fark yaratıyor. Gururluyuz."

Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli olduTunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli olduGündem

 

Meclis tatile girdi, CHP sahaya iniyor: 137 milletvekili 81 ilde görevdeMeclis tatile girdi, CHP sahaya iniyor: 137 milletvekili 81 ilde görevdeGündem

 

Turizm
Kapadokya’da yeni koruma ve turizm hamlesi: Kapsamlı standartlar getirilecek
Kapadokya’da yeni koruma ve turizm hamlesi: Kapsamlı standartlar getirilecek
95 milyar liralık bahşiş kartla ödensin, müşteri, garson ve işletme rahatlasın
VAHAP MUNYAR YAZDI
Prof. Dr. Hakan Kara: Rakamlar artık pahalı bir ülke olduğumuzu teyit ediyor
KARA: ARTIŞ BİR İLÜZYON
Bakan Şimşek açıkladı: Turizm sektörü, ekonomimize güç katmaya devam ediyor
"Turizm sektörü, ekonomimize güç katmaya devam ediyor"
Türkiye'nin turizm gelirinde ikinci çeyrek rekoru!
Türkiye'nin turizm gelirinde ikinci çeyrek rekoru!
Turizmde yeni model arayışı
Turizmde yeni model arayışı