Balkanlar ve Yunan adaları durdu, tatilcilerin yeni gözdesine talep patladı

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması, turizm sektöründe hem doluluk oranlarını hem de satışları yukarı taşıdı. Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, bayram döneminde birçok bölgede dolulukların yüzde 90’ın üzerine çıktığını belirtti. Onaran, hava koşullarının da talep dağılımında etkili olduğunu ifade ederek Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Kıbrıs’ın öne çıkan destinasyonlar arasında yer aldığını söyledi. Ayrıca, uzun paket turlara olan ilginin belirgin şekilde arttığını kaydetti.

Tüketici davranışlarında tatil süresinin belirleyici olduğunu vurgulayan Onaran, geçmiş yıllarla kıyaslama yaparak, “9 gün tatil olmadan önce 4-5 günlük tatiller çok satıyordu” dedi.

Fiyatlarda yüzde 30 civarında artış var

Bloomberg HT'den Alara Akgün'ün haberine göre fiyatlamalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Onaran, yurt içi satış fiyatlarında geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30 artış olduğunu, yurt dışında ise döviz bazında yüzde 4’lük bir yükseliş görüldüğünü kaydetti.

Maliyet yapısına da değinen Onaran, paket turlarda uçak bileti payının yüksek olduğuna dikkat çekerek, “Bin dolarlık paket satıyorsunuz ve bu fiyatın neredeyse yarıya yakını uçak maliyeti oluyor” dedi.

“Japonya’ya talep geçen yıla göre yüzde 80 arttı”

Onaran’ın aktardığına göre; destinasyon bazında talep değişkenlik gösteriyor. Buna göre Japonya’ya olan ilgi geçen yıla kıyasla yüzde 80 artarken, Balkanlar’da benzer bir ivme görülmedi.

Mısır’a yönelik talebin ise savaşın etkisiyle önce gerilediğini ancak son dönemde iklim koşullarının da etkisiyle yeniden artışa geçtiği belirtildi. Yunanistan adalarında ise beklentilerin altında talep oluştuğu ifade edildi.

Sektörde yurt içi hareketliliğin daha güçlü seyrettiği belirtilirken Onaran, bayram döneminde Türkiye genelinde yaklaşık 15 milyon kişilik bir hareketlilik beklendiğini söyledi. Yurt dışı satışların ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25-30 oranında arttığı ifade edildi.

ABD’li turistlerde yüzde 20 düşüş

Onaran, dış pazarlara ilişkin değerlendirmesinde ise Türkiye’ye gelen ABD’li turist sayısında düşüş yaşandığını belirtti. Söz konusu gerilemenin yaklaşık yüzde 20 seviyesinde olduğu ifade edildi.

Turizm sektörü, bayram dönemindeki güçlü talebin yaz sezonu beklentilerini desteklediğini belirtirken, fiyat artışları ve destinasyon bazlı farklılaşmaların önümüzdeki dönemde de yakından izleneceği değerlendiriliyor.