BAYOU Villas ve Royal Caribbean Grup’tan lüks turizm hamlesi

Antalya’da hızla büyüyen lüks turizm açısından önemli birliktelik çerçevesinde BAYOU Villas misafirleri Royal Caribbean ile deniz aşırı ülkeleri gezecek.

Barut Hotels Grup’un yenilikçi bir konaklama deneyimi sunduğu BAYOU Villas, konuklarına yeni ayrıcalıklar sağlamak adına dünyanın önde gelen kurvaziyer şirketi Royal Caribbean ile bir iş birliği başlattı.

BAYOU Villas konukları Royal Caribbean ile dünyayı gezecek Barut Hotels Grup Ticari Direktörü ve Turquality Proje Koordinatörü Samuray Önen, bu birlikteliğin başta Antalya olmak üzere Türkiye’de hızla gelişen lüks turizm açısından önemine dikkat çekerek, “BAYOU Villas misafirleri Royal Caribbean ile dünyayı gezecek” dedi.

Royal Caribbean Türkiye Genel Müdürü Alper Taşkıranlar ise “dünya genelinde yaklaşık 1.000 destinasyona seyahat eden 64 gemilik bir küresel gemi filosuna sahip olduklarını” belirtirken Barut Hotels Grubu ile gerçekleştirdikleri iş birliğinden duyduğu heyecanı dile getirdi.

Lüks segment deneyimi Anda Barut ile Didim’e taşınıyor

Geride kalan yılda 14 milyon yabancı turist ağırlayan Antalya’nın 2023’e de rekor seviyelerde bir giriş yaptığını belirten Samuray Önen, “Lüks turizm Türkiye'de özellikle de son yıllarda Antalya'da hızla ilerliyor. Bu alanda da BAYOU Villas konsepti ile pazara yeni bir soluk getirdik. Royal Caribbean Cruise gibi dünya çapında lüks bir marka ile yapılan iş birliği oldukça önemli. Lüks segmentteki deneyimlerimizi Anda Barut Collection & BAYOU Villas yatırımıyla Didim’e de taşıyacağız. 2024 Mayıs ayında açacağımız lüks otelimiz 200 dönüm alan üzerindeki yarımadada 1136 yataklık kapasiteye sahip olacak. Bu sayede hem bölgede yerli ve yabancı turist ziyaretinin artmasına hem de istihdam yaratılmasına önemli bir katkı sağlamış olacağız” dedi.

Önen, “Mevcutta 8 tesis, 5500 yatak ve 2500 çalışanımızla turizme hizmet verirken, yeni yatırımımız ile 9 tesis, 6636 yatak kapasitesine ulaşacağız. Grubumuz Barut Hotels ayrıca Ticaret Bakanlığı’nın küresel rekabetçi Türk Markası yaratma projesi olan Turquality Marka Destek Programı’na dahildir” diye sözlerini sürdürdü.

Hedef 4 yılda 11 milyon misafir

Lüks filosuyla gemi seyahati düşünüldüğünde akla ilk gelen markalardan biri ve kurvaziyer severlerin ilk tercihi olan Royal Caribbean Grup Türkiye Genel Müdürü Alper Taşkıranlar ise iş birliğine dair şunları söyledi: “Royal Caribbean Grup Türkiye Temsilciliği olarak ülke turizminin önemli değerlerinden 50 yılı aşkın tecrübesi ve artarak devam eden yatırımları ile yakından tanıdığımız Barut Hotels Grubu ile heyecan verici bir işbirliği yapmaktan ötürü çok mutlu olduğumuzu belirtmek isterim.”

Royal Caribbean Grup’un dünya genelinde yaklaşık 1.000 destinasyona seyahat eden 64 gemilik bir küresel gemi filosuna sahip önde gelen bir kruvaziyer şirketi olduğunu belirten Alper Taşkıranlar, “Royal Caribbean Grup, üç ödüllü kruvaziyer markasının sahibi ve işletmecisidir: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises ve Silversea Cruises. Ayrıca TUI Cruises ve Hapag-Lloyd Cruises'u işleten bir ortak girişimin de yüzde 50 ortağı. 2019 yılında toplamda 60 gemi ile 7.5 milyon yolcu ağırlayan Royal Caribbean Grup, filosuna katılacak 17 yeni gemi ile 2027 yılında toplamda 11 milyondan fazla yolcuyu misafir etmeyi hedeflemektedir” dedi.