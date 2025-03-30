Bodrum’a 2025 yaz sezonunun ilk yolcuları geldi

Milas-Bodrum Havalimanı, 2025 yaz sezonunun ilk dış hat uçuşlarını karşıladı. Yaklaşık 5 dakikalık aralıklarla Londra’dan gelen üç uçak havalimanına iniş yaptı. Yolcular, TAV görevlileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Karşılama törenine Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, TÜRSAB Bodrum Başkanı Mustafa Demir, TAV temsilcileri ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkilileri katıldı. İlk uçakta 151, ikinci uçakta 176 ve üçüncü uçakta 175 olmak üzere toplam 502 yolcu Bodrum’a ulaştı.

Nisan ayında 188 uçak gelecek

Ayrıca, ilk uçağın mürettebatı için özel bir pasta kesimi yapıldı ve hatıra fotoğrafı çekildi. Valizlerini teslim alan yabancı turistler, havalimanı çıkışında tur operatörleri ve ulaşım araçlarıyla konaklayacakları otellere doğru yola çıktı.

2025 yaz turizminde uçuşlar ile ilgili değerlendirme yapan Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Özel bir gün yaşıyoruz. Uçakların yolcu kapasitesine bakıldığında yüzde 85 bir doluluk var. Otellerde bayramın birinci günü ile beraberinde umarım iyi bir doluluk yakalarız. Uçuşların artmasıyla birlikte nisan ayının ikinci haftasında itibaren otellerde doluluk artacak. Hareketlilik olacak ve nisan ayında 188 uçak gelecek. Uçaklarda doluluk iyi durumda. İyi sezon geçireceğimizi düşünüyoruz" dedi.

"Uçaklarımızda doluluklar çok iyi"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir ise "2025 yaz sezonunun ilk uçağı iniyor. Uçaklarımızda doluluklar çok iyi. Aldığımız bilgilere göre yüzde 85 üzerinde doluluklar var. Şimdi nisanın ilk iki haftasında günlük ortalama 2-3 uçak inecek. Ama Paskalya ile beraber özellikle 18-30 Nisan’a kadar beklenen 140 uçak var. Tabii mayıs ayı ile beraber artık normal yüksek sezon uçak planlamasına döneceğiz. Günlük 30 uçağa kadar çıkılacak mayıs ayında" diye konuştu.