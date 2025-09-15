  1. Ekonomim
  2. Turizm
  3. Bodrum'a iki kruvaziyer ile 2 bin 528 yolcu geldi
Bodrum'a iki kruvaziyer ile 2 bin 528 yolcu geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Luminara" ve "Aroya" isimli kruvaziyerler 2 bin 528 yolcu getirdi. Malta bayraklı gemiler Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

Kuşadası Limanı'ndan hareket ederek Bodrum'a ulaşan 242 metre uzunluğundaki "Luminara"nın Bodrum’a ilk seferi olduğu bildirildi. Bir sonraki durağı Rodos Limanı olacak gemide çoğu ABD'li 286 yolcu ile 377 personel bulunduğu öğrenildi.

 İstanbul Limanı'ndan gelen 335 metre uzunluğundaki diğer gemide ise çoğu Suudi 2 bin 242 yolcu ile 1128 personel bulunuyor. Geminin Bodrum'dan sonraki durağı Said Limanı olacak.

 Tur programı kapsamında Bodrum'a gelen gemilerdeki turistler, Paşatarlası, Kumbahçe sahili ve çarşıda gezdi, alışveriş yaptı. Turistlerden bazıları tarihi yerleri ziyaret etti.

