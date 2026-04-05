  3. Bodrum'a "Marella Discovery" kruvaziyeriyle 1917 turist geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Marella Discovery" adlı kruvaziyer 1917 yolcu getirdi.

Malta bayraklı 264 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı. Santorini Limanı'ndan gelen gemide çoğu İngiliz 1917 yolcu ile 726 personel bulunuyor.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı. Akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak "Marella Discovery"nin bir sonraki durağının Kandiye Limanı olacağı öğrenildi.

