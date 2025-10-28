Bodrum'a "Mein Schiff 5" kruvaziyeriyle 2 bin 716 yolcu geldi
İstanbul Limanı'ndan yola çıkan Malta bayraklı 295 metrelik "Mein Schiff 5", Bodrum'daki Cruise Port Limanı'na demirledi.
Gemide, çoğunluğu Almanya vatandaşı 2 bin 716 yolcu ve 977 personel bulunduğu bildirildi.
Akşam Pire Limanı'na hareket edecek gemideki turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.
