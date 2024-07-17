Bodrumlu turizmcilerin "Bodrum'a kimse gelmiyor" isyanı

Özellikle sosyal medyada yürütülen 'Bodrum çok pahalı', 'şezlonglar boş', 'ilçeye kimse gelmiyor' algısına turizmciler isyan etti. Lahmacunla başlayan fiyat kıyaslamasında, 1 top dondurmaya kadar sosyal medyadan paylaşımlar haberlere bile konu oldu. İlçenin en pahalı restoranların çeken vatandaşlar bunları sosyal medyada paylaşınca turizmciler bu duruma tepki gösterdi.

Sahilde adım atacak yer yok

Bodrum'un Ortakent Sahili'nde rengarenk görüntüler oluşurken, sahilde iğne atsan yere düşmeyecek kadar dolu olması yapılan sosyal medya paylaşımlarının tam tersini gösterdi. Hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıkmasıyla birlikte büyük bir kısmı yerli turistten oluşan vatandaşlar sahile akın etti. Adım atacak yer kalmayan sahilde denize girenler nedeniyle şezlonglar boş olduğu görüldü.

Fiyatlar bölge bölge değişiyor

Bodrum'da bulunan 13 koyda ise fiyatlar bölgesine göre değişiklik gösteriyor. Bodrum merkezin fiyatları orta ve yüksek gelirlilere göre değişkenlik gösterirken, Gümbet mahallesi düşük bütçeli tatil yapma fırsatı sunuyor. Bitez, Ortakent, Akyarlar ve Turgutreis orta ve yüksek gelirlilerin tatil yapabileceği bölgeler arasında yer alıyor. Gümüşlük, Kadıkalesi ve Gündoğan ise düşük, ota ve yüksek gelirli vatandaşların tatil yapma imkanı sağlıyor. Bodrum'un pahalı algısını yöneten Yalıkavak ve Türkbükü'de ise jet sosyetenin, iş, sanat ve spor camiyasının ünlü isimlerinin, Ultra zengin olarak tabir edilen gelir düzeyleri çok yüksek olan vatandaşlara tatil yapma tercihi sunuyor. Torba ve Yalıçiflik mahalleleri ise gelir düzeyinin düşük ve orta ölçekli olan vatandaşlara hitap ediyor.