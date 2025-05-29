Kahramanmaraş'ta bölgenin en eski çarşısı ayağa kaldırılıyor

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Tarihi Kapalı Çarşı’da yürütülen restorasyon çalışmaları büyük bir hız ve titizlikle devam ediyor. Depremde hasar alan 140 iş yerinin bir kısmı restore edilip, bir kısmı da aslına uygun bir şekilde yeniden inşa edilirken çalışmalarda önemli aşama kat edildi.

Kahramanmaraş’ın en köklü ticaret merkezlerinden biri olan ve 6 asırlık tarihiyle şehrin belleğinde önemli bir yere sahip Tarihi Kapalı Çarşı’da restorasyon çalışmaları hız kesmeden sürüyor. 6 Şubat depremlerinden etkilenen çarşı, aslına uygun şekilde restore ediliyor. Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen dev proje kapsamında 600 Milyon TL’lik yatırımla 140 iş yerinin restorasyonu gerçekleştiriliyor. Depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarının hemen sonrasında başlatılan proje, tarihi dokuyu koruyarak çarşıyı yeniden eski günlerine kavuşturmayı hedefliyor.

Çalışmalarda Yüzde 50 Seviyelerine Gelindi

Restorasyon kapsamında çarşının yapı bütünlüğü güçlendirilirken; sıva uygulamaları, bağdadi duvarların yenilenmesi, kesme taşların derz işlemleri gibi detaylı çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Bunun yanı sıra çarşının çatısında da kapsamlı bir iyileştirme süreci devam ediyor. Gündüz gece demeden aralıksız sürdürülen çalışmaların yüzde 50’si tamamlanmış durumda. Yapılan açıklamada, restorasyon sürecinin planlandığı şekilde ilerlediği ve proje tamamlandığında çarşının hem estetik hem de fonksiyonel anlamda büyük kazanımlar sağlayacağı belirtildi.

“Çarşımızı Tarihi Kimliğine Sadık Kalarak Yeniden İnşa Ediyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Tarihi Kapalı Çarşı, şehrimizin hem ticari hayatında hem de kültürel hafızasında çok özel bir yere sahip. 6 Şubat depremlerinde çarşımızda oluşan hasar, hepimizi derinden etkiledi. Ancak biz bu tarihi mirası ayağa kaldırmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz bu proje sayesinde 600 Milyon TL’lik bir yatırımla, çarşımızdaki 140 iş yerinin restorasyonunu gerçekleştiriyoruz. Yapılar, özgün mimarisine sadık kalınarak güçlendiriliyor. Şu an itibarıyla restorasyonun yaklaşık yarısını tamamladık. İnşallah kısa süre içerisinde kalan kısmı da tamamlayarak esnaflarımızı yeniden çarşılarına, vatandaşlarımızı da bu tarihi mekâna kavuşturacağız” cümlelerini kaydetti.