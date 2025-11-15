Bolu, Tarımdan Sanayi’ye kalkınma hamlesi başlattı

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, görevde bulunduğu iki yıl içinde bölge ekonomisine yön verecek birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini açıkladı. Alemdar, “Sanayide yeşil dönüşüm, tarımda katma değer, turizmde ise yeniden yapılandırma ile Bolu’yu geleceğe hazırlıyoruz” dedi.

Alemdar, Bolu’nun 36 yıl önce kurulan mevcut Organize Sanayi Bölgesi’nin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını hatırlatarak, ikinci bir OSB için kolları sıvadıklarını ifade etti. Yeni OSB’nin hem çevreci hem de yüksek katma değerli yatırımlara ev sahipliği yapacağını belirten Alemdar, “Sanayi bölgemizin fizibilitesini tamamladık, yerini belirledik, dosyamızı Bakanlığa onay için gönderdik. 210 hektarlık alanda 5 yıldızlı otelleri, sosyal alanları, kreşi, yüksekokulu olan bir OSB kurmak istiyoruz. Bolu’ya kazandıracağımız bu yeni bölge tamamen çevreye duyarlı, atık yönetimini kendi içinde yapabilen, doğaya zarar vermeyen tesislerden oluşacak. Yani bir Yeşil OSB kuruyoruz” diye konuştu.

Yeniçağa OSB’de yatırımcıya tahsisler başladı

Yaklaşık 26 yıl önce başvurusu yapılmış ancak ilerleme sağlanamamış Yeniçağa Organize Sanayi Bölgesine de çalışmaları ile hayat verdiklerini anlatan Başkan Alemdar, “ Burada 30 dolayında olan istimlak oranını çok kısa sayılabilecek bir zamanda yüzde yüze çıkardık. İmar planları güncellendi, Hatta 28 firmaya arsa tahsisi dahi yapıldı. Bölgenin altyapı çalışmaları yılsonuna kadar tamamlanacak. 1 Ocak itibarıyla firmalara yer teslimi yapılacak ve 2026’da bacalar tütecek. Yeniçağa ilçemiz sanayiyle birlikte turizmde de yükselişe geçecek ve Gerede’den sonra Bolu’nun en büyük ilçesi olma yolunda ilerleyecek” diye konuştu.

Bolu’nun uzun yıllardır çözülmeyen sorunlarına el atarak teker teker hayata geçirdiklerini anlatan Alemdar, kentin 12 yıldır süren 988 işyerinden oluşan Küçük Sanayi Sitesi projesini bunlardan birisi olduğunu belirterek kasım ayında hak sahiplerine anahtar teslimlerine başlanacağını söyledi. Tarım ve hayvancılık alanında da Bolu’ya özel projeler hazırladıklarını belirten Alemdar, Mudurnu’da Besi, Seben ilçesinde Sera OSB kurma çalışmalarını yoğun biçimde sürdürdüklerini belirtti. Mudurnu’da hayvancılık potansiyeline dikkat çeken Başkan Alemdar, “Mudurnu’da hayvancılık çok iyi bir noktada. Belediyemiz ile işbirliği içinde burada Besi Organize Bölgesi kurmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni ve eski yönetmelikler ayrı ayrı dikkate alınmalı

Konuşmasında kentin turizm sektörüne de değinen TSO Başkan Alemdar, 19 Ocak’ta tüm ülkeyi yasa boğan otel yangının ardından Bolu’daki otellerin ciddi sıkıntıya girdiğini belirtti. Alemdar, şöyle konuştu;

“Yangından sonra Bolu’da komisyonlar kuruldu ve sadece yangın değil, deprem dayanıklılığı açısından da oteller denetlenmeye başlandı. Bu süreçte birçok otel kapanma noktasına geldi. Mevcut otellerimizin büyük bölümü 2007 öncesi ruhsatlı. 2018 yönetmeliklerine göre iki yangın merdiveni zorunluluğu ve yapı performansı talepleri bu işletmeler için büyük maliyet oluşturuyor. Şimdi 2018 yönetmeliği üzerinden performans istendiğinde güçlendirme ya da yıkım zorunluluğu doğuyor. Devletin bu konuda mutlaka destek vermesi gerekiyor. Depremle ilgili yapılacak her türlü güçlendirme için turizmcilere süre, uygun kredi ya da hibe desteği verilmeli. Yoksa sektör ayağa kalkamaz. Uygulama, Ege ve Akdeniz’deki tesisleri de sıkıntıya sokacaktır”

Bolu turizmde çok güçlü hale gelecektir

Bolu’da çoğu otelin eski yönetmeliklere göre yapıldığını anlatan Alemdar, o yıllardaki yangın yönetmeliğine göre yapılmış otellere dokunulmamasını istedi. Bolu’da konaklama sektöründen çekilen oteller olduğuna da dikkat çeken TSO Başkanı Abdullah Alemdar ,“ Bolu’da 9.500 yatak kapasitemiz var. Bu otellerimizin yüzde 90’dan fazlası her türlü denetimden geçti. Geriye kalan otellerde süreçlerini tamamladıklarında tekrar devreye alınacaklar. Hâlihazırda devam eden otel yatırımları var. Küçük ve büyük ölçekli yeni gelecek yatırımlarla birlikte bu oranın önümüzdeki birkaç yıl içinde en az yüzde 25 oranında artacağını düşünüyoruz ” diye konuştu.

Bolu’nun turizmde yine güçlü bir biçimde yer alması için her türlü çalışmayı yapacaklarını anlatan, Alemdar, “Turizmin Bolu’daki ekonomik katkısı yüzde 60 seviyelerine çıkarmak için hep birlikte elimizi taşın altına koyacağız ve bunu başaracağız. Çünkü Bolu’nun doğal güzellikleri, termal kaynakları, yaylaları ile bu potansiyeli fazlasıyla var” dedi.