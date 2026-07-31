Booking.com, Türkiye'ye geri mi dönüyor? Küresel turizm devlerine dönüş imkânı: Tasarı TBMM'ye sunulacak

Bloomberg'e konuşan üst düzey yetkililerin verdiği bilgiye göre, yabancı dijital konaklama platformlarının elektronik ticaret faaliyetlerini düzenleyen yasa teklifi kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak.

Teklife göre, uluslararası platformların Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için ülkede resmi bir temsilcilik açması zorunlu olacak. Şirketlerin ayrıca her iki yılda bir yenilenecek faaliyet izni alması gerekecek. Faaliyet izin belgesi için 5 milyon TL ücret ödenecek ve bu tutar gerektiğinde artırılabilecek.

Düzenleme kapsamında yabancı platformlar, Türkiye'de dijital hizmet vergisi mükellefi olacak ve elde ettikleri kazançlar üzerinden vergi ödeyecek. Ayrıca cirolarının on binde 5'i oranında payı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na aktaracaklar.

Yasa teklifi, rekabet kurallarına yönelik yeni yükümlülükler de içeriyor. Şirketlerden kullandıkları algoritmaların şeffaf olacağını taahhüt etmeleri ve piyasada hâkim konum oluşturabilecek uygulamalardan kaçınmaları istenecek. Konaklama tesisleri ise bu platformların yanı sıra diledikleri diğer satış kanallarını da kullanmaya devam edebilecek.

Teklifte komisyon oranlarına da üst sınır getiriliyor. Buna göre yabancı dijital platformlar, Türkiye'deki satışlardan yüzde 17'nin üzerinde komisyon alamayacak. Kaynaklar, yerli şirketlerde bu oranın yüzde 20 seviyesinde olduğunu belirtti. Ayrıca uluslararası platformların konaklama, ulaşım bileti ve transfer hizmetleri dışında paket tur satışı yapmalarına izin verilmeyecek.