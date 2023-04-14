Bulgari Hotel Roma’nın açılacağı tarih belli oldu

Bulgari CEO’su Jean-Christophe Babin, Bulgari Hotels & Resorts'un açılışı hakkında değelendirmede bulundu. Babin, “Bulgari Hotel Roma’nın açılışı Bulgari için gerçek bir kilometre taşını ifade ediyor. Misafirlerimizi nihayet markamızın doğum yeri ve kuruluşundan bu yana tüm muhteşem mücevher kreasyonlarımıza ilham kaynağı olan bu şehirde ağırlayabileceğiz. Bulgari Hotel Roma olağanüstü işçilik, değerli malzemeler, çağdaş ama zamansız İtalyan tasarımı, mükemmellik ve ihtişam gibi tüm marka değerlerini yansıtan gerçek bir lüks otelcilik mabedi olacak. Böylesine olağanüstü bir otel açacağımız için çok heyecanlıyız. Bulgari Hotel Roma’nın Ebedi Şehirdeki Romalı Mücevher ve Otelcilik markasının yarattığı en mükemmel lüks deneyim olarak parlayacağı günü sabırsızlıkla bekliyoruz.” yorumunu yaptı.

Yeni Bulgari Hotel Roma’nın Genel Müdürü Vincenzo Falcone ise, “Bulgari’nin doğduğu şehirdeki ilk oteli ve Bulgari Hotels and Resorts koleksiyonunun yeni amiral gemisi olan Bulgari Hotel Roma’nın yönetimini üstlenmekten büyük bir onur duyuyorum. Bulgari Hotel Roma mükemmel bir şekilde yenilenen tarihi binası, Roma’nın kalbindeki seçkin konumu, değerli iç tasarımı, Niko Romito imzalı gastronomi deneyimleri ve 360° Roma manzaralı olağanüstü çatı terası gibi ortak alanlarıyla dünyanın en iyi otellerinden biri olmaya aday. Ben de ekibimle birlikte misafirlerimize en üstün hizmet ve konaklama deneyimini yaşatmayı taahhüt ediyorum.” yorumunu yaptı.