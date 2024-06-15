Bungalovda dudak uçuklatan fiyat: İşte 9 gün tatilin bedeli

SAVİBU Başkanı Ali Safa Alaçam, 5 bine yakın bungalovlarda doluluk oranının yüzde 95 olduğunu belirtti. Alaçam, “Bayram tatilinde iki gece konaklama ücreti 15 ila 30 bin arasında bir hafta, 9 günlük tatil ise 70 binin üzerine çıkıyor” dedi.

9 günlük tatilin bedeli 70 binin üzerinde

Eşsiz güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan Sapanca, İstanbul'a yakınlığı sayesinde en çok tercih edilen mekanlar arasında yerini alıyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlere yakınlığıyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan Sapanca, en çok tercih edilen tatil mekanları arasındaki yerini koruyor. Adeta tatil beldesi havası bulunan ilçede bulunan bungalovlar ise vatandaşların ilk tercihi oluyor. Yeşili, doğası ve gölü ile turistlerin cazibe merkezi olan ilçede bulunan ahşap bungalov evlerin doluluk oranı dikkat çekiyor. Özel günlerde de ilk tercih arasında yer alan evler, günler hatta haftalar öncesinden rezerve ediliyor. Kurban Bayramı öncesinde de bölgede bulunan 5 bine yakın bungalovda yüzde 95 oranında doluluk sağlandı. Vatandaşın ilk tercihleri arasında yer alan bungalovların 9 günlük fiyatı ise adeta dudak uçuklatıyor. 2 gecelik konakla ücreti 15 ila 30 bin lira arasında değişirken bir haftalık ve 9 günlük konaklama ücreti ise 70 bin liranın üzerine çıkıyor.

"İki gece konaklama ücreti 15 ila 30 bin arasında”

Doluluk oranın yüzde 95 olduğunu belirten Alaçam, “Bayram tatilinde iki gece konaklama ücreti 15 ila 30 bin arasında bir hafta, 9 günlük tatil ise 70 binin üzerine çıkıyor. Sapanca'da konakla üzerine çok fazla çeşit mevcut 5 bine yakın konaklanacak yerler bulunuyor. Bu evlerin her birinde misafirlerimize özel alanlarda hizmet veriyoruz. Müstakil yüzme havuzu, ateş çukuru, barbekü, iç mekandaki ferah ortamlar doğa manzarasına karşı bir şekilde vakit geçiriyorlar. Sapanca'da tatil yapmanın en güzel avantajlarından bir tanesi de üst mahallelerde bulunan işletmelerimiz. Çünkü onlar 300 rakımda ve klimaya ihtiyaç duymadan ufak bir esintiyle vakit geçirmelerine imkan sağlıyor” dedi.