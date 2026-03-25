Bursa turizminde büyüme yerliyle geldi

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GÜMTOB) verilerine göre kentte 2024 yılında 1 milyon 698 bin 503 olan toplam tesise geliş sayısı, 2025 sonunda yüzde 3,68 artışla 1 milyon 761 bin 53’e yükseldi. Buna karşılık yabancı turist sayısı 368 bin 17’den 365 bin 78’e gerileyerek yüzde 0,8 düşüş gösterdi. Veriler, Bursa’nın iç turizmde güçlü ivmesini koruduğunu ortaya koyarken, dış pazarda ise yatay bir seyir izlendiğini gösteriyor.

Yerli turist sayısı bir yılda yüzde 4,92 artarak 1 milyon 395 bin 975’e yükseldi. Böylece toplam büyümenin büyük kısmı iç pazardan geldi. Geceleme sayılarında ise toplam artış sınırlı kaldı. 2024’te 2 milyon 924 bin 580 olan toplam geceleme sayısı, 2025’te yüzde 0,85 artışla 2 milyon 949 bin 385’e çıktı. Ancak yabancı turistlerin geceleme sayısı yüzde 6,32 düşerek 692 bin 745’ten 648 bin 985’e geriledi. Bu tablo, yabancı ziyaretçinin Bursa’ya gelmeye devam ettiğini ancak daha kısa süre kaldığını ortaya koydu. Ortalama kalış süresi de 1,72 günden 1,67 güne düştü. Yabancı turist tercihlerinde Bursa’nın özellikle Asya ülkelerinde güçlü konumunu sürdürdüğü görülüyor. 2025 yılında en fazla ziyaretçi gönderen ülke 43 bin 389 kişiyle Endonezya oldu. Çin 26 bin 551 ziyaretçiyle ikinci, Almanya ise 24 bin 556 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı. Körfez ülkelerinden Suudi Arabistan ve Kuveyt de Bursa’ya yüksek ilgi gösterdi. Özellikle Kuveytli turistlerin ortalama 3,22 gün konaklaması, yüksek harcama potansiyeli açısından dikkat çekti.

Yeni pazarlama stratejilerine ihtiyaç var

Bursa’nın konaklama altyapısı da büyüyen talebi karşılayacak kapasiteye ulaştı. Kent genelinde turizm işletme belgeli, yatırım belgeli, basit konaklama belgeli ve turizm amaçlı konut izin belgeli toplam 555 tesis bulunuyor. Toplam yatak kapasitesi ise 28 bin 607’ye ulaştı. Veriler, Bursa turizminin büyümeyi sürdürdüğünü ancak yabancı turistte kalış süresi ve geceleme gelirleri açısından yeni pazarlama stratejilerine ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Özellikle yüksek harcama yapan Körfez ve Uzak Doğu turistlerinin kentte daha uzun süre tutulması, 2026 döneminde turizm gelirlerini artıracak temel başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın 8500 yıllık tarihi birikimini, turizm potansiyelini, coğrafi ve kültürel değerlerini ve gastronomisini daha fazla tanıtmak istediklerinin altını çizerek, “Bursa’ya daha fazla turistin gelmesi, Turistlerin Bursa’ya daha farklı ve olumlu bakış açısı geliştirmeleri amacıyla çaba gösteriyoruz. Amacımız Bursa’da geceleme sayısını artırmak. Hem ikna ederek hem de güven vererek dünyanın her yerinden insanları Bursa’da ağırlamak istiyoruz” dedi.