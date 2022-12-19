Bursa’nın turizmde yeni rotası, Türk coğrafyası

ALİ ŞAHİN/BURSA

Turizmden daha fazla pay alabilmek için Bursa'yı farklı destinasyonlarda tanıtmak amacıyla ulusal ve uluslararası fuarlarda boy gösteren Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Avrupa ve uzak doğuya yönelik turizm atılımlarına Türki Cumhuriyetleri de ekledi. Azerbaycan ve Kazakistan'dan Bursa'ya daha fazla turist çekilmesi hedefiyle her iki ülkeden sağlık turizmcileri, turist rehberleri ve otel işletmecileri, 3 günlük program kapsamında Bursa'da ağırlandı. Konuk turizm profesyonellerini Bursalı sektör temsilcileri ile bir araya getirerek karşılıklı turizm planlamaları yapılması amacıyla toplantı düzenlendi.

Yatak kapasitesi artıyor

Toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Sağlık turizmi gelişiyor, termalle alakalı ciddi imkanlarımız var ve yeni yatırımlar geliyor. Pandemi süreci özellikle turizm sektörünü ciddi olumsuz etkiledi ama bu psikoloji değişiyor. Herkes tatil planları yapıyor. Özellikle Bursa'ya gelenlerin farklı alternatifleri görüp, yaşayabileceği, güvenle, huzurla kalabilecekleri, farklı lezzetleri tadabilecekleri güzel bir ortam var. Bu buluşmaların ülkelerimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Buğra Artıç, "Artan rekabet koşulları ve değişen teknolojide rakip ülkeler karşısında üstünlük sağlamak için misafirlerin zihninde olumlu bir şehir imajı yaratmak için en büyük birimden vatandaşlara kadar koordineli çalışmamız gerekir. Son 10 yıldır Bursa'mızın turizm altyapısı gelişiyor. Marka ve zincir otellerin de gelmesiyle birlikte 345 konaklama tesisi, 12 bin 629 oda ve 26 bin 341 yatak kapasitemiz var. Devam eden yatırımlarla yakında 30 bin yatağa ulaşacağız. Bursa'nın yakında çok uluslu misafirlerin ziyaret ettiği şehir olacağı kaçınılmazdır. Herkesin Bursa'ya gelmesi için bir sebebi vardır" diye konuştu.