Bursa’ya yeni turizm koridoru geliyor

ERHAN BEDİR / BURSA

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, projenin tamamlanmasıyla bölgenin Bursa’nın yeni turizm koridoru haline geleceğini söyledi. EKONOMİ Gazetesi Bursa Bölge Müdürü Ömer Faruk Çiftçi’yi makamında ağırlayan Başkan Yılmaz, Setbaşı, Yeşil ve Emirsultan hattının Türkiye’nin en önemli manevi akslarından biri olduğunu belirterek, bölgenin hak ettiği değeri bulması için yoğun çalışma yürüttüklerini ifade etti. Yılmaz, projenin en önemli aşamalarından biri olan yarışma sürecinin devam ettiğini belirterek, “50 hektarlık alanı kapsayan yarışmaya şimdiden 40’ın üzerinde proje başvurusu yapıldı. Ortaya çıkacak çalışmalar bölgenin geleceğine yön verecek” dedi.

‘Kadim kent kimliği yeniden ortaya çıkacak’

Projenin yalnızca fiziksel bir düzenleme olmadığını vurgulayan Yılmaz, tarihi ve manevi kent kimliğini koruyup yaşatmayı amaçladıklarını söyledi. Bölgede büyük kamulaştırmalar yerine yaşamın sürdüğü, insanların huzur içinde yaşayabileceği sosyal donatı alanlarıyla desteklenen bir yapı oluşturulacağını kaydeden Yılmaz, “Konut yoğunluğunu artırmayacağız. Tarihi Bursa evleri ve restorasyon projeleriyle kadim kent kimliğini yeniden ortaya çıkaracağız” diye konuştu. Başkan Yılmaz, Ulu Cami, Yeşil Külliyesi ve Emir Sultan Camii arasındaki bağlantının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, bu hattın bütüncül bir turizm koridoru olarak ele alınacağını ifade etti. Turistlerin bölgede daha fazla vakit geçirebileceği bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, “Ziyaretçiler sadece cami ve türbeleri gezip ayrılmasın; alışveriş yapabilsin, müzeleri gezebilsin, tarihi dokuyu hissedebilsin istiyoruz” dedi. Proje kapsamında bölgedeki bazı tarihi yapıların kültürel merkez, sanat merkezi ve kütüphane olarak değerlendirileceğini belirten Yılmaz, Ermeni Kilisesi’nin kültürel merkez, Osman Fevzi Efendi Konağı’nın ise kütüphane olarak kullanılacağını söyledi. Böylece tarihi yapıların günlük yaşamın bir parçası haline gelmesi hedefleniyor.