Butik otellere üstün kalite, tatil köylerine otopark şartı getiriliyor

İşyeri açma ruhsatlarında değişikliğe gidiliyor. Hazırlanan taslak uyarınca oteller için aranan şartlar güncellenecek. Buna göre, butik otellerde üstün kaliteli, özel tasarım seri üretim, sanatçı tarafından tesise özel tasarlanarak üretilmiş veya antika ürünlerden oluşan dekorasyon ve servis malzemeleri bulunacak.

Taslak, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin kanun kapsamında yer alan ve bağımsız bölüm sayısı 5'i geçtiği için işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi zorunlu olan turistik konut kiralamalarıyla ilgili de düzenleme getiriyor. Buna göre, turizm amaçlı kiralanan konutlarda ise işyerinin açılması için kat maliklerinin oybirliği ile karar alınacak. İşletme için yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması yeterli sayılacak, ayrıca itfaiye raporu alınmayacak.

Butik otellerde alakart zorunlu olacak

Butik otellerde asgari niteliklere ilave olarak en az 10, en fazla 60 odalı olma şartı aranacak. Butik otellerde üstün kaliteli, özel tasarım seri üretim, sanatçı tarafından tesise özel tasarlanarak üretilmiş veya antika ürünlerden oluşan tefriş, dekorasyon, donanım ve servis malzemeleri bulunacak. Alakart lokanta bulunduracak olan butik oteller, yatak kapasitesinin yüzde 25'i oranında oturma alanı, resepsiyon ve lobiye sahip olacak. Bagaj odası, bavul emaneti, bagaj taşıma, personel aracılığıyla sağlanan otopark hizmeti de butik oteller için öngörülen standartlar arasında yer alacak.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'te değişiklik öngören taslağa göre, "konaklama yeri" tanımı; otel, tatil köyü, butik otel, motel, pansiyon, apart otel, mobil ev, konaklama amaçlı mesire yeri, konaklamalı orman parkı, kamping ve benzeri tesisleri içerecek şeklinde genişletilecek.

Tatil köylerine otopark şartı

Tatil köyleri de en az 60 odalı olarak tanımlanacak. Oda sayısının en az yüzde 10'u oranında otopark bulunması istenecek olan tatil köyü kategorisindeki tesislerdeki odalar, gürültülerden korunacak biçimde düzenlenecek. Apart oteller ise en az on odalı olacak, resepsiyon ve bekleme bölümünden oluşan lobisi bulunacak. Müşterinin inip çıkacağı kat sayısının pansiyon, motel, apart otel ile üç yıldıza kadar oteller için üç kattan fazla olması durumunda müşteri asansörü zorunlu olacak. Pansiyonlar, 3-25 arasında odaya sahip olacak, apart oteller de en az 10 odalı olacak.