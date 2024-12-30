  1. Ekonomim
  2. Turizm
  3. ÇEŞTOB/Orhan Belge: Yüzde 90 doluluğa ulaştık
Takip Et

ÇEŞTOB/Orhan Belge: Yüzde 90 doluluğa ulaştık

Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Orhan Belge, ilçedeki otellerin yılbaşı öncesi yüzde 90 doluluğa ulaştığını ve hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ÇEŞTOB/Orhan Belge: Yüzde 90 doluluğa ulaştık
Takip Et

Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, AA muhabirine, turizmciler olarak yeni yıla umutla girmek istediklerini söyledi.

Çeşme'nin yılbaşında çok sayıda misafiri ağırlamasını beklediklerini aktaran Belge, "Yılbaşı hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Açık olan tüm oteller hazırlıklarını tamamladı. Otellerimizde yüzde 90 doluluk oranımız var. Yarın gün içerisinde bu oran daha da yukarı çıkaktır." dedi.

Belge, Çeşme Belediyesinin cadde ve sokakları ışıklandırarak süslediğini ve yılbaşı panayırı kurduğunu, kamu görevlilerinin ilçede olumsuzluk yaşanmaması için hummalı çalışma yaptığını anlattı.

"Her şey çok iyi gidiyor ve tümüyle hazırız"

Çeşme'de yılbaşında ve öncesinde havanın iyi olmasının beklendiğini ifade eden Belge, "Otellerde kendi konseptlere göre yılbaşı olacak. Bunların içerisinde yemekli, konserli ve eğlenceli konseptler var. Çeşme'de herkese göre konseptli yılbaşı ve tatil imkanı sağlanıyor. Alaçatı'da DJ performansı olacak. Ankara, İstanbul ve İzmir'den gelen misafirlerin bir kısmı sokak eğlencelerine gelecek. Burada yılbaşı için her şey çok iyi gidiyor ve tümüyle hazırız." dedi. 

İzmir Büyükşehir'in körfezdeki denetim yetkisi talebine bakanlıktan ret geldiİzmir Büyükşehir'in körfezdeki denetim yetkisi talebine bakanlıktan ret geldiGündem

 

600'den fazla kişi ölmüştü! Trinidad ve Tobago'da OHAL ilan edildi600'den fazla kişi ölmüştü! Trinidad ve Tobago'da OHAL ilan edildiDünya

 

Turizm
Oda bulmak zorlaştı! Uludağ'da otellerin yılbaşı hazırlıkları tamamlandı
Oda bulmak zorlaştı! Uludağ'da otellerin yılbaşı hazırlıkları tamamlandı
102 ülkeyle vizeleri kaldırmıştı! Katar turizmde yüzde 25 artışla yeni rekor kırdı
102 ülkeyle vizeleri kaldırmıştı! Katar turizmde yüzde 25 artışla yeni rekor kırdı
Ayvalık'ta, otellerde doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı
Ayvalık'ta, otellerde doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı
Four Seasons İstanbul Genel Müdürü Moser: İstanbul ve Bodrum gerçekten pahalı hale geldi
Four Seasons İstanbul Genel Müdürü Moser: İstanbul ve Bodrum gerçekten pahalı hale geldi
Başkan Görgel, “250 Yıllık Tarihi Yapı ayağa kaldırılacak”
Başkan Görgel, “250 Yıllık Tarihi Yapı ayağa kaldırılacak”
Rus turiste Antalya fiyatı Soçi’den ucuz
Rus turiste Antalya fiyatı Soçi’den ucuz