Çin’in yeni turizm modeli meyvelerini veriyor: Ziyaretçi sayısı 82 milyona çıktı

Ulusal Göç İdaresinin verilerine göre, yıl içinde Çin'den ülke dışına ve ülke dışından Çin'e toplam 697 milyon seyahat yapıldı.

Sınır aşırı seyahatlerin sayısı önceki yıla göre yüzde 14,2 artış kaydederken, yurt dışından Çin'e gelenlerin sayısı yüzde 26,4 artışla 82 milyona ulaştı.

Çin'in vize muafiyet programı kapsamındaki ülkelerden gelenler, ziyaretçilerin yüzde 73'ünü oluştururken, bu ziyaretler önceki yıla kıyasla yüzde 49,5 arttı.

Çin, Aralık 2023'te 6 ülkeyle başlayan ve 15 günle sınırlanan vize muafiyeti programının süresini 30 güne yükseltilirken programa dahil edilen ülkelerin sayısını 47'ye çıkarmıştı. Ayrıca 55 ülkenin vatandaşlarına da 10 güne kadar vizesiz geçiş imkanı sağlanmıştı.

Pekin'in 29 ülke ile de karşılıklı vize muafiyetleri bulunuyor.