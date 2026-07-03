COP31, Antalya turizminde sürdürülebilirliği hızlandıracak

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu, zirvenin Antalya’nın sürdürülebilir turizm vizyonunu dünyaya göstermek için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Saatçioğlu, otellerde su ve enerji tasarrufu, plastik kullanımının azaltılması, atıkların ayrıştırılması, geri dönüşüm, gıda israfının önlenmesi ve yerel üreticilerin desteklenmesi gibi uygulamaların yaygınlaştığını belirtti. Misafirlerin de sürece dahil edildiğini aktaran Saatçioğlu, havlu ve plastik tüketimini azaltan ya da sürdürülebilirlik uygulamalarına katılan konuklara hediye, ücretsiz a la carte hizmeti veya otel içi harcama avantajı sunulduğunu kaydetti. Saatçioğlu, amacın sürdürülebilirliği kalıcı bir kültüre dönüştürmek olduğunu vurguladı.