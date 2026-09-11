Corendon, Kemer'i spor çekim merkezine dönüştürecek

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

FİKRİ CİNOKUR/ANTALYA

Antalya Tenis İhtisas Kulübünde düzenlenen Tenis Şampiyonası açılışına katılan Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil, Corendon Grubunun Kemer'in Göynük mahallesinde yer alan çam ağaçlarıyla çevrili 14 toprak kortuyla hizmet veren Corendon Tennis Club Kemer tesislerini inceledi.

Corendon Tennis Club Kemer, kamu kurumları, yerel yönetim ve Türkiye Tenis Federasyonu ile geliştirilecek iş birlikleriyle çocukların ve gençlerin tenise erişimini artırmayı, yeni sporcuların yetişmesine katkı sağlamayı ve Kemer'i uluslararası tenis organizasyonlarının önemli merkezlerinden biri hâline getirmeyi hedefliyor.

Corendon Grubu, spor turizmine yönelik vizyonuyla geliştirilen projede, tenis başta olmak üzere wellbeing ve çok branşlı spor turizmi yaklaşımıyla Kemer'i yıl boyunca yaşayan uluslararası bir spor destinasyonu haline getirmeyi hedefliyor. Önümüzdeki yıl hayata geçirilmesi planlanan padel sahası yatırımlarıyla spor turizmi çekim gücünün daha da artırılması amaçlanıyor.