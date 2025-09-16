COSMIC Booking Engine, Türkiye’de turizmde dijitalleşmeye öncülük etmeyi hedefliyor

COSMIC Booking Engine satış ve iş geliştirme sorumlusu Güldeniz Korkmaz, İstanbul ofisinde gazetecilere yaptığı açıklamada şirketin dijital rezervasyon sistemleriyle turizm sektöründe yarattığı dönüşüm ve gelecek hedeflerini anlattı.

Korkmaz, “Bugünün turisti yalnızca bilet almak değil, aynı zamanda unutulmaz bir deneyim yaşamak istiyor. COSMIC olarak biz de işletmelere sadece rezervasyon altyapısı değil, ziyaretçi deneyimini de dijitalleştiren çözümler sunuyoruz.Bu çözümlerden biri de COSMIC Audio Guide. İşletmeler, ziyaretçilerine çok dilli sesli rehberlik hizmeti sunarak tarihi ve kültürel alanlardaki deneyimlerini zenginleştirebiliyor. Böylece müzelerden kulelere, şehir turlarından hayvanat bahçelerine ve acentelere kadar birçok alanda dijitalleşme yalnızca rezervasyonla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda ziyaretçi deneyimiyle birleşiyor”dedi.

Turistler hız, güven ve kolaylık istiyor

Korkmaz, açıklamasına şöyle devam etti:

“Günümüzde turistler hız, güven ve kolaylık istiyor. COSMIC ile işletmelerin dijitalleşme süreçlerini hızlandırıyor, müşteri deneyimini mükemmelleştiriyoruz. COSMIC sistemine geçen işletmelerin gelirlerinde ortalama %30 artış gözlemliyoruz. Amacımız sadece İstanbul değil, Türkiye genelinde büyümek ve ardından Orta Doğu başta olmak üzere global pazarlara açılmak. Ve Turizmde dijital dönüşüm artık bir tercih değil, zorunluluk. COSMIC Booking Engine olarak biz, Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda öncü rol üstleniyoruz. Hedefimiz, turizm işletmelerine sadece bugünü değil, geleceği kazandırmak.”ifadesinde bulundu.