Denizden Dağlara Gastro Travel Maçka etkinliği

Trabzon Valiliği koordinasyonunda Maçka Belediyesi ev sahipliğinde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve çeşitli kurum ve firmaların destekleriyle düzenlenecek olan Denizden Dağlara Trabzon - Gastro Travel Maçka etkinliğiyle Maçka'nın sahip olduğu doğal, tarihi, kültürel, gastronomi ve turizm potansiyelinin tanıtılmasının amaçlandığı, ayrıca Maçka’nın dört mevsim turizm destinasyonu olarak markalaştırılması, Sümela Manastırı, Zigana Dağı ve çevresindeki doğal ve kültürel mirasın tanıtılması, kış turizmi, doğa turizmi ve gastronomi turizminin entegre biçimde ele alınması, yerel mutfak kültürünün ve gastronomi değerlerinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması, yerel üreticilerin, turistik işletmelerin ve konaklama tesislerinin desteklenmesinin hedeflendiği vurgulandı.



Maçka'da 23 - 25 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan Gastro Travel Maçka etkinliğinin ilk gününde kapalı alanda gerçekleştirilecek panel, oturum ve sunumlarda; Maçka’nın turizm potansiyeli ve destinasyon çeşitliliği, Sümela Manastırı başta olmak üzere ilçenin tarihi ve kültürel mirası, Zigana Dağı ve çevresinde kış turizmi, kayak ve doğa sporları olanakları, Maçka’ya özgü yerel mutfak kültürü ve unutulmaya yüz tutmuş lezzetler ve sürdürülebilir turizm, gastronomi turizmi ve destinasyon markalaşması konuları; alanında uzman akademisyenler, turizm profesyonelleri, şefler ve sektör temsilcileri tarafından ele alınacak. Ayrıca, yerel üreticilerin ürünleri ile Maçka mutfağının öne çıkan lezzetlerinin sunulacağı gastronomi tadım etkinlikleri ve uygulamalı sunumlar gerçekleştirilecek. Etkinliğin ikinci gününde ise yurt içi ve yurt dışından davet edilecek seyahat yazarları, turizm profesyonelleri, akademisyenler, şefler, dijital içerik üreticileri ve basın mensuplarının katılımıyla saha gezileri yapılacak.



TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Denizden Dağlara Trabzon etkinliklerinin şehrin gastronomisinin gelişmesine katkıda bulunduğunu belirterek, "Geçen yılın son bölümünde Sürmene ve Araklı lezzetlerinin ön plana çıkarıldığı Gastro Travel etkinlikleri düzenlendi. 23 - 25 Ocak tarihinde Maçka'da yine ilçenin gastronomik değerlerinin ön plana çıkarıldığı, turizminin ve tarihi-kültürel değerlerinin işleneceği bir etkinlik düzenlenecek. İlçelerimizin bu tür butik etkinliklerle ön plana çıkarılmasını, gastronomi değerlerinin gelecek kuşaklara taşınmasını önemli buluyor ve destekliyoruz. Coğrafi işaretli ürünlerimizin sayısını arttırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.