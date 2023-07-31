Deprem ve enflasyon Bursa’nın turist sayısını düşürdü

EKONOMİ (BURSA) - Yılın ilk 5 aylık döneminde Bursa’ya gelen turist sayısını paylaşan TÜRSAB Güney Marmara Başkanı Murat Saraçoğlu, “Bu yıl depremin etkisi ile turist sayısında ülke genelinde bir düşüş var. Bundan maalesef Bursa da nasibini aldı. 5 aylık dönemde 367 bin 952 yerli, 117 bin 574 yabancı olmak üzere toplamda 485 bin 499 Bursa’ya geldi. Bu rakamlar geçen senelerin bir hayli altında kaldı” dedi. Yaşanan düşüşte maliyet artışlarının da önemli bir paya sahip olduğuna değinen Saraçoğlu, “Enflasyonla birlikte maliyetler çok yükseldi. Yabancı turistlere bile Türkiye’de tatil yapmak pahalı geliyor. Mısır ve Yunanistan bu yıl yabancı misafirlerimiz tarafından daha fazla tercih edilmeye başlandı. Özellikle Mısır bize gelen turistlerden bu sene büyük pay aldı. Kendi vatandaşlarımız bile yurt dışını tercih etmeye başladı. Aslında bu yılı turizmde rekor yılı olarak belirlemiştik. Ama hem depremin etkisi hem de buna bağlı olarak enflasyon artışı planları bozdu” diye konuştu.

Arap turistler farklı destinasyonlara yöneliyor

Körfez ülkelerinden Türkiye’nin önemli bir turizm payı aldığına dikkat çeken Saraçoğlu, “Araplar için Bursa ve Yalova turizmin başkenti. Ülkeler arasında kriz dönemlerinde bile Körfez ülkelerinden gelen turistler Türkiye’den vazgeçmedi. Ama son dönemde baktığımızda Arap turistler farklı destinasyonlara yöneliyorlar. Özellikle Avrupa, Balkan ülkeleri, Mısır ve Uzakdoğu bu alanda dikkat çekiyor. Bursa’ya gelen Arap turistlerin çoğu ev sahibi oldu. O yüzden konaklama turizminde bir düşüş yaşandığını net şekilde görebiliyoruz. Bunun yanında Karadeniz revaçta. Bursa’daki düşüş Karadeniz’e göre daha fazla. Dediğim gibi Arap turistler yeni yerler görmek istiyor. Bu yüzden de Bursa özelinde bir düşüş maalesef mevcut. Bu doğrultuda biz de kentimizde yeni turizm rotalarını ortaya çıkarmaya ve keşfedilmemiş yerleri turizmde cazibe merkezi ve yeni destinasyonlar olarak sunmaya başladık” değerlendirmesini yaptı.

“BTSO’nun turizme katkı koyması gerekiyor”

Bursa’da günü birlik turizm algısını kırmak ve geceleme sayısını artırmak için çalıştıklarını ifade eden Saraçoğlu, yeni destinasyonların pazarlanması, rotaların tanıtılması konularında Büyükşehir Belediyesi ve diğer turizm paydaşlarıyla birlikte çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Hızlı trenin devreye girmesinin önemine işaret eden Murat Saraçoğlu, Bursa’nın en az 3 gece geçirilmesi gereken bir şehir olduğunu vurguladı. Saraçoğlu şunları söyledi: “Bursa sanayi, ticaret ve tarım şehri olarak anılıyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) turizme katkı koyması gerekiyor. Bursa’ya gelen iş insanlarının Bursa’da konaklayıp kenti gezmesini istiyoruz.” TÜRSAB olarak Uludağ Alan Başkanlığı danışma kurulunda yer aldıklarını hatırlatan Murat Saraçoğlu, Uludağ’ın turizm açısından gelişmesi, çevre olarak da bir zarar görmemesi için mücadele edeceklerini dile getirdi.

Rota: Orta Asya ve Türk Cumhuriyetleri

Uluslararası alanda sadece Arap pazarına bağlı kalmak istemediklerini dile getiren Saraçoğlu, Türk Cumhuriyetleri ile Uzak doğu ülkelerine yönelik çalışmalar yürüttüklerini, Balkan ülkelerinde, Yunanistan ve Bulgaristan’da da etkin olduklarını söyledi. Murat Saraçoğlu, dünyanın en büyük fuarları olan Dubai, Londra, Berlin fuarlarında da Bursa’nın tanıtımını yaptıklarını aktardı.