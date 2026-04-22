Düzce otel yatırımları ile turizmde güçleniyor

Göreve geldikleri günden bu yana Düzce’de konaklama kapasitesini artırmaya yönelik yoğun çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Özlü, verdikleri mücadelenin sonuçlarını almaya başladıklarını söyledi. Özlü, “ Güzel şehrimiz Düzce’nin turizm potansiyelini tetiklemek maksadıyla yürüttüğümüz çalışmalar sonuçlarını vermeye başladı. Bugün itibarıyla şehrimizde Türkiye’de ve dünyada zincir otel konumunda olan çok sayıda yatırımcı yatırım yapmakta, Kendilerine çok teşekkür ediyor, yatırımlarının Düzce’mize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Düzce’de konaklama sektörüne giren yatırımcılar yaptıkları açıklamalarda gerçekleştirilen yatırımların kentin turizm sektöründe gelişimine ciddi bir katkı sunacağını ifade ederken şu görüşlere yer verdiler:

Dedeman, Premium kalite hizmet verecek

Dedeman Otel yatırımcısı Halil Uzun, Düzce’nin sahip olduğu doğal ve tarihi zenginliklere rağmen konaklama açısından önemli bir eksiklik yaşadığını belirterek, bu ihtiyacı karşılamak üzere yatırım kararı aldıklarını ifade etti. Dedeman markasını özellikle tercih ettiklerini vurgulayan Uzun, Düzce’ye güçlü ve köklü bir marka kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. 72 odalı olarak planlanan otelin; spa alanları, kongre merkezi, restoranları ve geniş, konforlu odalarıyla üst segment hizmet sunacağını ifade eden Uzun, yaklaşık 150 kişilik kapasiteyle hizmet vereceklerini belirtti. Düzce’de artacak konaklama yatırımlarının şehre daha fazla turist çekeceğini vurgulayan Uzun, oteli 2027 yılı ortalarında tam kapasiteyle hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi.

Ramada By Wyndham Düzce’de

Ramada by Wyndham yatırımcısı Muhittin Coşkun da, hayata geçirdikleri otel projesinin, Başkan Faruk Özlü’nün yönlendirme ve destekleriyle şekillendiğini belirtti. Projenin Kurban Bayramı’na kadar tamamlanmasının hedeflendiğini aktaran Coşkun, ilk etapta 114 odalı olarak planlanan otelin; suit ve standart odaların yanı sıra 4 toplantı salonu, 160 kişilik restoran, spor alanı ve teknik birimlerle donatıldığını belirtti. İkinci etapla birlikte toplam oda sayısının 200’e, yatak kapasitesinin ise 240’a ulaşacağı bilgisini paylaştı.

Düzce’de artan zincir otel yatırımlarının şehrin turizm kimliğini güçlendireceğine dikkat çeken Coşkun, konaklama kapasitesinin artmasıyla birlikte tur şirketlerinin Düzce’yi artık konaklamalı destinasyon olarak değerlendireceğini ifade etti. İstanbul’a yakınlığı ve doğal turizm imkanlarıyla Düzce’nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Coşkun, bu yatırımların şehir ekonomisine ve turizm hareketliliğine önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Radisson Otel Düzce projesi örnek gösterildi

Radisson Oteli Düzce’ye kazandıracak Düzce Otelcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Şahin ise, Düzce’de turizmin gelişmesi için en büyük eksikliğin konaklama tesisleri olduğunu belirterek bu alanda yatırım kararı aldıklarını ifade etti. Sürecin, Başkan Özlü ile yapılan görüşmeler sonrası hız kazandığını vurgulayan Şahin, yarım kalan otel inşaatını yeniden değerlendirerek projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Kurdukları Düzce Otelcilik A.Ş. konsorsiyumu ile Radisson markasını Düzce’ye kazandırdıklarını belirten Şahin, 2025 yılında imzalanan anlaşmanın ardından çalışmaların hızla ilerlediğini ifade etti. 82 oda ve 152 yatak kapasiteli olarak planlanan otelin; restoran, toplantı ve düğün salonları ile spa ve fitness alanlarıyla hizmet vereceğini aktardı. Şahin, otel projelerinin Radisson markası tarafından uluslararası ölçekte örnek gösterildiğini de dile getirdi. Düzce’nin doğal ve tarihi zenginliklerine dikkat çeken Şahin, konaklama yatırımlarının artmasıyla birlikte şehrin turizmde hak ettiği noktaya ulaşacağını belirtti.