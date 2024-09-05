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En turistik kentten Airbnb'ye yasak hazırlığı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Brugge, aşırı turizmle mücadele için Airbnb'ye yeni tesis yasağı getirmeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi
AA
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En turistik kentten Airbnb'ye yasak hazırlığı
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UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve Orta Çağ'dan kalan mimarisi ve kanallarıyla Avrupa'nın en turistik şehirlerinden Brugge, "aşırı turizm"le mücadele için Airbnb'ye bazı yasaklar getirmeye hazırlanıyor.

Yeni tesislere yasak

Ulusal basında yer alan haberlere göre Brugge Belediyesi, yerel halkın turist fazlalığından duyduğu rahatsızlık nedeniyle yaygın kısa süreli konaklama ayarlama platformu Airbnb'nin mevcut tesislerine yenilerinin eklenmesine izin verilmemesi yönünde karar aldı.

Belçika'nın Batı Flandre bölgesinin başkenti konumundaki Brugge'ün turizm ofisinden alınan bilgiye göre, 2023'te 120 bin nüfuslu kenti günde ortalama 27 bin 500 turist ziyaret etti.

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