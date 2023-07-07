Enflasyon, tatilde yıldız kaydırdı

Selenay YAĞCI

Enflasyondaki artışla birlikte oda fiyatları el yakan lüks resort otellerde bayram hareketi, “bereketli” olmadı. Kurban Bayramında lüks resort otellerin doluluk oranları yüzde 70’lerin üzerine çıkamazken, 4 yıldızlı ve butik oteller doldu. Turizmciler, her şey dahil otellere ilginin devam ettiği ancak üst segment otellerden daha uygun fiyatlı otellere doğru bir kayış başladığını belirtiyor. Yurtdışı Avrupa turlarında ise geçmiş bayrama göre yüzde 30-40’lara varan bir düşüş yaşanırken uzak destinasyonlara olan ilgi yüzde 25 arttı. Avrupa’ya ilginin azalmasında Orta gelir grubundaki tatilcilerin Euro’daki artış nedeniyle tatillerinin rotasını Türkiye içine çevirmesi etkili oldu. Üst gelir grubu ise 1 bin 500- 9 bin doları varan kişi başı ücretli, Avustralya, Endonezya, Güney Afrika, Küba, Filipinler, Güney Amerika gibi tur paketleri tercih etti.

Yakın destinasyonda ucuz otel

Otel ve villa arama platformu Neredekal.com’un verilerine göre; Türkiye genelinde Haziran ayı içinde 15 milyon kişi tatil araması yaptı. Neredekal.com verilerine göre; oda fiyatlarındaki artış, tatilcileri uygun fiyatlı alternatiflere yönlendirdi. Haziran 2022’ye kıyasla bu yılın haziran ayında oda fiyatlarında enflasyonun etkisi ile yüzde 101’lik artış yaşandı. Temmuz ve Ağustos ayı için uygun tatil planı yapanların aradıkları tatil temaları pansiyonlar, apart oteller, bungalovlar, her şey dahil oteller ve butik oteller oldu. Bölge bazında bakıldığında ise sırasıyla Fethiye, Bodrum, Datça, Seferihisar ve Marmaris en çok aranan destinasyonlar olarak öne çıktı. Oda fiyatı artışından en çok etkilenen yerler ise yüzde 159 Trabzon, yüzde 120 Ankara, yüzde 108 Balıkesir, yüzde 104 Aydın ve Çanakkale, yüzde 103 Nevşehir yüzde 101 Antalya, yüzde 97 Muğla ve yüze 95 artışla İzmir olarak belirlendi.

Neredekal.com Genel Müdürü Gökhan Sivrikaya, oda fiyatlarındaki artış ile tatilcilerin tesis türü olarak pansiyon ve apart gibi daha ekonomik seçeneklere yöneldiğini, “her şey dahil”cilerin ise orta segment otelleri tercih ettiğini kaydetti. Ulaşım masraflarını da en aza indirmek için yakın destinasyonların seçildiğini ifade eden Sivrikaya, “Bir yandan da Türkiye’nin en çok tercih edilen tatil bölgelerinden olan Muğla ve İzmir oda fiyatı artışından daha az etkilendi. Bayram’da da en çok tercih edilen bu iki bölge, bu yaz da yerli tatil severlerin gözdesi olmaya devam edecek gibi görünüyor” dedi.

Yabancının lüks tercihi sürüyor

Tur Operatörleri Platformu Başkanı Cem Polatoğlu da enflasyondaki artışla alım gücünün düştüğünü ifade ederek, yerli turistin tatil tercihlerinin artık daha düşük segmentli otellere kaydığını belirtti. Polatoğlu, lüks otellere yabancı turistlerin ilgisinin devam ettiğini vurguladı.

Tatil tercihlerinin bu yıl enflasyonla çok değiştiğini ama herkesin bir şekilde tatil yapmak istediğini belirten Tatilbudur.com CEO’su Onur Otruş ise, “Dokuz günlük bayram tatilinde ortalama geceleme sayısı 4 gece 5 gün olarak gerçekleşti. Geçen yıl Kurban Bayramına göre talepler yüzde 12 arttı. Temmuzun ilk günlerinde gelen taleplere bakılınca ay sonunda geçen yıl temmuza göre yüzde 30 artış öngörüyoruz” dedi.

Deprem felaketi ve sonrasında seçim döneminin bu yıl erken rezervasyonları geciktirdiğini, bayramda özellikle son dakika rezervasyonlarının fazla olduğunu ifade eden Setur Turizm Genel Müdür Yardımcısı Koray Küçükyılmaz, Ege’de ve güneyde, özellikle Antalya bölgesindeki konaklama tesislerinde beklenen doluluk oranlarının yakalandığını ifade etti. Butik otellere olan ilginin her yıl arttığını ifade eden Küçükyılmaz, “Özellikle daha sakin ve rafine tatil severler butik otelleri doldurdu. 4 ve 5 yıldızlı oteller diye ayırmıyoruz ancak tatil talebi ağırlıklı olarak her şey dahil konseptlere yöneldi” diye konuştu. Elite World otelleri ise “Depremin ve seçimlerin olumsuz etkisiyle yılın ilk yarısında ve bayramda istenilen doluluklara ulaşamadıklarını belirterek “Güçlü bir ikinci yarı bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & SPA Genel Müdürü Ümit Yaşar Atalay, ise “Bayram tatili boyunca yüzde yüz doluluk yaşadık. Sezon sonuna kadar rezervasyonlarımız yüzde 90’larda. İngilizler başta olmak üzere ağırlıklı olarak yabancı turistin tercihiyiz” açıklamasında bulundu.

Mısır'ın açılması otelleri zora soktu

Turistik tesislerin tamamen dolu olduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını savunan Grand Akca Otel Müdürü Ersin Erdoğan, “Çok yoğun bayram kampanyalarının yapılması da işlerin iyi gitmediğini gösteriyor” dedi. Mısır’ın etkisine de değinen Erdoğan, “Beş yıldızlı otelde bir haftalık Türkiye tatili 100 bin, Mısır’da 25 bin lira. Türkiye’ye göre ortalama yüzde 50 daha ucuz. Beş yıldızlı otel gibi görünen ama gerçekte böyle olmayan tesisler bin liralara kadar düştü. Otellerin fotoğraflarına aldanıp giden turistler hayal kırıklığına uğruyor. Bunlar sektörde ciddi sıkıntıların olduğunun göstergesi. Ruslarla çalışan bölgelerde ciddi sıkıntılar var. Örneğin Kemer bölgesi. Ruslar gelmeyince yerli pazara ve alternatif pazarlara yöneldi. Fiyatları kırarak çok ciddi kampanyalar yapıyor” diye konuştu.