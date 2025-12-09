Erken rezervasyonda Türkiye’ye talep var ancak rekabet artıyor

FİKRİ CİNOKUR/ANTALYA

Merkezi Almanya’da bulunan Avrupa Türk Acenteciler Birliği (COOP TRR) CEO’su Cumhur Sefer, Almanya pazarında Türkiye uzmanı olduklarını, erken rezervasyonların iyi başladığını, Türkiye’ye talebin arttığını ve rekabetin kızıştığını belirtti.

COOP TRR olarak Avrupa’da binin üzerinde seyahat acentesini temsil ettiklerini anımsatan Sefer, şöyle devam etti. ‘’Almanya’dan Türkiye tatiline yönelik talep iyi seyrediyor. Türkiye’nin karşısında özellikle Bulgaristan, Mısır ve Tunus fiyat avantajıyla öne çıktı. Almanya ve Avrupa’daki sektör (Fiyatları sabit tutalım, istikrarı koruyalım) çağrısında bulunuyor. Türkiye tatiline yönelik talep Alman pazarında sezona güçlü bir başlangıç yaptı. Almanlar bu dönem Türkiye ile birlikte Bulgaristan, Tunus ve Mısır’a da yoğun şekilde rezervasyon yaptırıyor. Yunanistan, her yıl olduğu gibi istikrarlı bir ilgi görüyor. Bu yıl özellikle Mısır dikkat çekiyor. Önceki yıllarda yaz aylarında aşırı sıcaklar nedeniyle tercih edilmeyen Mısır, bu sezon beklentinin aksine daha çok talep alıyor. Bu üç ülke, fiyat avantajlarıyla Türkiye ile doğrudan rekabet halinde.”