Erol Tuna’dan Doğu Karadeniz için ortak turizm vizyonu çağrısı

Tunalar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tuna, Doğu Karadeniz’in turizmden hak ettiği payı alabilmesinin ancak bölge illerinin ortak bir vizyonla hareket etmesiyle mümkün olacağını söyledi. Turizmin Samsun’dan başlayıp Gümüşhane’yi de içine alarak Artvin’de bitecek şekilde bütüncül bir planlamayla ele alınması gerektiğini vurgulayan Tuna, “Karadeniz’i parça parça değil, tek bir destinasyon olarak pazarlamalıyız” dedi.

Samsun, Trabzon ve Ordu’da otomotiv, inşaat ve turizm alanlarında yatırımları bulunan ve yaklaşık bin kişiye istihdam sağlayan Tunalar Topluluğu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tuna, bölgenin ekonomik kalkınmasında turizmin stratejik önemine dikkat çekti. Ekonominin temel dinamikleri arasında turizmin önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Tuna, bölgesel rekabet yerine iş birliğinin öne çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

Trabzon ‘Arap turist bana gelsin’, Samsun ‘benim yerim daha iyi’ Ordu ‘Ben hepsinden iyiyim’ anlayışıyla hareket edersek kendi ayağımıza sıkarız” diyen Tuna, tüm Karadeniz destinasyonlarının birlikte pazarlanmasının hem bölgesel kalkınmayı hızlandıracağını hem de kültürel aktarımı daha sağlıklı hale getireceğini söyledi.

Trabzon en bedava turizmi yapıyor

Trabzon’da turizmin plansız ve kontrolsüz ilerlediğini savunan Tuna, örgütlü bir turizm modelinin eksikliğine dikkat çekerek “Trabzon şu an en bedava turizmi yapıyor” diye konuştu. Tuna, şehre gelen turistlere yeterli ürün ve hizmet sunulamadığını öne sürdü. Yaylalar ve mesire alanlarında altyapı eksikliğine dikkat çeken Tuna, günübirlik tesislerin, dinlenme ve sosyal alanların yetersiz olduğunu vurgulayarak “Turistleri belli alanlarda toplayıp Trabzon ürünlerini sunabileceğimiz merkezler oluşturmalıyız. Misafirlerimize sunacak çok şeyimiz var ama baktığınızda hiçbir şeyimiz yok ” dedi.

Tuna, Turizmde hizmet verdikleri 5 yıldızlı Trabzon Hilton’un geçtiğimiz yıl 115 ülkeden misafir ağırladığını 2025 sezonunun hareketli geçtiğini ancak döviz kurunun düşük olması nedeniyle kârlılığın sınırlı kaldığını söyledi. Topluluğunun bölgedeki yatırımlarıyla ekonomiye ve istihdama katma değer sağlarken, sosyal sorumluluk projelerine de destek olduğunu açıklayan Erol Tuna, Trabzon, İstanbul Pendik ve Hatay’da anaokulları yaptıklarını, Türkiye’de örneği olmayan büyük bir kolej binasını Trabzon’a kazandırdıklarını ayrıca okul ve hastanelere çeşitli desteklerde bulunduklarını belirtti.

Doğu Karadeniz Sanayi Bölgesi Odası

Açıklamasında sanayi alanında da bölgesel bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu belirten Tuna, Samsun ve Trabzon’da ayrı ayrı sanayi odalarının yeterli olmadığını vurguladı. Tuna, “Ticaret ve sanayi farklı alanlar. Doğu Karadeniz Sanayi Bölgesi Odası kurulmalı. Avantajlarımızı bölmememiz gerekiyor. Karadeniz olarak gücümüzü birleştirirsek sanayileşme anlamında da daha güçleniriz. Sorunlarımızı daha hızlı çözerek hem bölgemiz insanlarına hem de ülkemiz ekonomisine olan katkımızı daha artırmış oluruz. Bölgemizi ekonomik anlamda hak ettiği yere el birliğiyle çıkarmamız lazım. Kalkınmak, gelişmek istiyorsak, boş konuşmak, boş durmak yok. Çok iş yapmak ve çok çalışmak zorundayız” dedi.

Trabzon mücevher sektörüne girmeli

Trabzon’a uygun yatırım modellerinin belirlenmesi gerektiğini dile getiren Tuna, Valilik, Belediye ve TSO bünyesinde bir Danışmanlık Merkezi kurulmasını önerdi. Yatırımcıya doğru hedef gösterildiğinde Trabzonlu iş insanlarının gerekeni yapacağını belirten Tuna, geçmişte konulan “Turizm-Tarım-Ticaret” hedeflerinin buna örnek olduğunu söyledi. Kentin mücevher sektöründe de özel bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Erol Tuna, “Trabzon özel alan ilan edilmeli ve mücevher sektörüne girmeli. Yatırım Adası bu amaçla değerlendirilmeli. Üniversitemizde tasarım bölümü var, üniversite-sanayi iş birliğiyle çok değerli işler çıkabilir” diye konuştu.