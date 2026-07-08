Esnaftan turizmcilere ‘Ortak Turizm’ çağrısı

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

TESK Başkan Vekili Adlıhan Dere, ‘’Antalya turizmin başkentidir. Fakat turizmin gerçek bereketi, turist otelden çıkıp şehrin hayatına karıştığında ortaya çıkar’’ dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, otellere sıkışan turistin şehre inmediğini, esnafın da para kazanamadığını kaydetti. ‘Her şey dahil’ sisteminin turizmi otel sınırlarına hapsetmemesi gerektiğini belirten Dere, Antalya’nın turizm bereketinin çarşıya, pazara ve esnafa da yansıması gerektiğini söyledi.

Yüksek maliyetler nedeniyle otelciler arasında başlayan ‘Her Şey Dahil’ tartışmasına TESK de dahil oldu. TESK Genel Başkan Vekili ve AESOB Başkanı Dere, turistin şehirle, esnafla ve yerel kültürle buluşmasının Antalya ekonomisi açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Antalya’nın yalnızca denizi, kumu ve güneşiyle anılan bir şehir olmadığını vurgulayan Adlıhan Dere, şunları kaydetti: ‘’Antalya turizmin başkentidir. Fakat turizmin gerçek bereketi, turist otelden çıkıp şehrin hayatına karıştığında ortaya çıkar. Bir turist Kaleiçi’nde yürüdüğünde, Manavgat’ta çarşıya uğradığında, Alanya’da bir esnaftan alışveriş yaptığında, Kemer’de bir restoranda yemek yediğinde, Konyaaltı’nda taksiye bindiğinde, Muratpaşa’da bir kuaföre, bir hediyelik eşya dükkanına, bir yerel işletmeye uğradığında turizm şehir ekonomisine can verir. Turist otele kapanırsa kazanç da otelin duvarları arasında kalır. Bizim arzumuz memleketimizin bereketinin Antalya esnafına da yansımasıdır.’’

Antalya ekonomisi büyürken, esnafının ekonomisi küçülüyor

TÜİK verilerine göre Antalya’nın binde 20,21 nüfus artışı ile Türkiye’de en fazla göç alan iller arasında öne çıktığını anlatan Dere, “Antalya büyürken esnaf kardeşimiz küçülürse bu büyüme eksik kalır. Turizmden doğan değer; otelde, çarşıda, pazarda, restoranda, takside, berberde, kuaförde, yerel üreticide ve sanatkarda adil şekilde dolaşmalıdır’’ dedi.

Dere, ‘’Otelcimiz de bu şehrin değeridir. Her şey dahil sistemi, turisti şehirle buluşturmak yerine otelde tutan bir alışkanlığa dönüşürse, bu tablo Antalya’mızın toplam kazancını sınırlar. Otellerimizde yerel esnafı tanıtan yönlendirme alanları, güvenilir alışveriş rotaları, yöresel ürün stantları, ilçe bazlı deneyim haritaları ve esnafla iş birliği içinde hazırlanacak avantajlı şehir turları hayata geçirilebilir" diye konuştu.