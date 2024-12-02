ETİK Başkanı Mehmet İşler: İçkide kaçaktan kurtulmanın yolu ÖTV indirimi

İZMİR / EKONOMİ

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği(ETİK) Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, kamuoyunda, ölümlerle tekrar gündeme gelen kaçak içki konusuna dikkat çekti. İşler, “Özel Tüketim Vergisi(ÖTV) arttıkça görüyoruz ki kaçak içki üretimi de artıyor. ÖTV düşürülmeli” dedi.

Kaçak içkinin, vatandaşın sağlığını, devletin vergi düzenini tehdit eden, haksız rekabet yaratan, ülke imajını lekeleyen ve gelecek yılların turist potansiyelini olumsuz etkileyen bir sorun olduğunu hatırlatan İşler, yılbaşı öncesi denetimlerin arttırılmasını ve sıklaştırılmasını istedi.

Başta turizm sektörü olmak üzere herkesin denetlenmesinden yana olduklarını, bu sorunun ceza kesmekle önüne geçilemediğini, başka önlemler alınması gerektiğini söyleyen İşler, “Kaçak içki, insan sağlığını tehdit ederken haksız rekabet yaratan, turizmde ülke imajını bozarak gelecek yılların turist sayısını olumsuz etkileyen bir unsur. Denetimler artmalı. Kaçak üretimin bahanelerini de ortadan kaldıralım. ÖTV arttıkça görüyoruz ki kaçak içki üretimi de artıyor. Her yerde, aslından ayırt edilemeyecek benzerlikte kaçak içki imalatı yapılıyor” diye konuştu.

Vatandaşların, gençlerin ve turistlerin sağlığının tehdit altında olduğuna dikkat çeken Mehmet İşler, “Kayıt dışı bu üretimden, devlet vergi, gerçek üreticiler gelir kaybına uğruyor. Kazananlar sadece kaçak üretim yapanlar, rantçılar ve yasa dışı suç grupları oluyor. Bu nedenle içkide ÖTV düşürülmeli. Kaçak içki satan bir yere ceza kesmekle sorunun çözülmediği görülüyor. Denetlemelerin yapılmasını turizm sektörü olarak en çok biz istiyoruz. Yılbaşı öncesi kontroller daha sık ve sıkı şekilde yapılmalı, yasal üreticinin gelir, devletin vergi, turizmci ve ülkenin imaj, insanların can kaybının önüne geçilmeli” dedi.