Eurostat: Türkiye'de 100 kişiden 57’si bir hafta tatil yapamıyor

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2024 yılına yönelik “bir haftalık tatile gitme zorluğu” araştırmasının verilerini yayımladı.

2024 yılında AB ülkelerinde 16 yaşın üzerindeki toplam nüfusun yüzde 27’si bir haftalık tatil masrafını karşılayamadığı görüldü. Bu oran 2023 yılında yaklaşık 25,5 olurken, 2014 yılında yüzde 37,6 seviyesinde olmuştu.

Tatil masraflarını karşılayamayan nüfus oranı ülkelere göre incelediğinde, Balkan ülkeleri ve Türkiye listenin üst sıralarında yer aldı.

Romanya’da bir haftalık tatil masrafını karşılayamayanlar yüzde 58,6 ile listenin ilk sırasında yer alırken, Türkiye’de bu oran yüzde 57,4, Yunanistan’da yüzde 46, Bulgaristan’da yüzde 41,4 ve Macaristan’da da yüzde 39,4 oldu.

10 yılda azaldı

Yıllara göre, Türkiye verilerine bakıldığında, bir haftalık tatil masraflarını karşılamayan nüfus oranı azaldı. 2014 yılında Türkiye nüfusunun yüzde 68,7’si bir haftalık tatil zorluğu yaşarken, son 10 yılda bu oranın 11,3 puan azalıyor.

Çok çocuk olan ailelerde tatil zorlaşıyor

Eurostat’ın, cinsiyete, yaşa, medeni duruma ve çocuk durumuna göre verilerinde de Türkiye’de ailelerde çocuk arttıkça bir haftalık tatile çıkmak daha da zorlaşıyor. Tek çocuk sahibi ailelerin yüzde 46,1’i tatile çıkmakta zorlanırken, 2 çocuklu ailelerde bu oran yüzde 52,7, üç çocuklu ailelerde ise yüzde 71,9 oluyor.

Çocuklu kadınlar daha da zorlanıyor

Türkiye’de yalnız bir kadının tatile çıkma zorluğu yüzde 58,7 olurken, erkeklerde bu oran yüzde 48,5 oldu. Bir haftalık tatil masrafını karşılayamayan nüfusta en yüksek oran, yüzde 73,5 ile tek çocuğu olan yalnız kadınlarda oldu.