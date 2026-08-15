Financial Times: İran savaşı Türkiye'de turizmi vurdu: Antalya ve Muğla’da otel fiyatları düşüyor

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Türkiye ve Kıbrıs’taki sahil bölgelerinde turizm sezonunun en yoğun döneminde fiyat baskısı yaşanıyor. Orta Doğu’daki savaşın yarattığı belirsizlik, turistlerin rezervasyonlarını seyahat tarihine daha yakın bir döneme ertelemesine neden olurken, oteller de boş kalan odaları doldurabilmek için fiyat indirimlerine yöneliyor.

Financial Times'ın aktardığı verilere göre, Antalya’da ağustos-ekim dönemi için ilan edilen konaklama fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 geriledi. Bodrum, Marmaris ve Dalaman gibi önemli turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla’da ise düşüş yüzde 8’e ulaştı.

Türkiye’de fiyat baskısı ağırlıklı olarak sahil bölgelerinde görülürken, İstanbul’da aynı dönemde konaklama fiyatları yüzde 5 arttı.

Kıbrıs’ta otel fiyatları yüzde 4 gerilerken, geçen yıl güçlü bir büyüme kaydeden Mısır’da düşüş yüzde 10 oldu. Buna karşılık Yunan adaları ile İtalya, İspanya ve Hırvatistan’daki sahil destinasyonlarında fiyatlar genel olarak geçen yılki seviyelerini korudu veya yükseldi.

Turistler rezervasyonu son dakikaya bırakıyor

Orta Doğu’daki savaş, özellikle Türkiye gibi bölgeye coğrafi olarak yakın görülen destinasyonlarda turistlerin tatil kararlarını ertelemesine yol açtı. Havayolları, tur operatörleri ve oteller, rezervasyonların seyahat tarihine çok kısa süre kala yapılması nedeniyle talebi ve gelirleri önceden öngörmekte zorlanıyor.

İngiltere merkezli tur operatörü On The Beach, İran savaşının bu yaz Türkiye tatillerine yönelik talebi azalttığını ve bazı turistlerin Türkiye yerine İspanya gibi destinasyonları tercih ettiğini açıkladı.

Jet2 CEO’su Steve Heapy de Türkiye ve Kıbrıs’ın İran’dan 2 bin kilometreden fazla uzakta olmasına rağmen harita üzerindeki konumları nedeniyle çatışma bölgesine daha yakın algılandığını söyledi. Heapy, bu durumun yılın ilk dönemlerinde rezervasyonları olumsuz etkilediğini, ancak son aylarda Doğu Akdeniz’deki fiyat indirimlerinin etkisiyle talebin yeniden toparlandığını belirtti.

Son dakika rezervasyonlarındaki artış, turizm şirketlerinin operasyonlarını da etkiliyor. Not Just Travel, ağustos ayında son dakika rezervasyonlarındaki yoğunluk nedeniyle ek personel almak zorunda kaldı. Seyahate iki haftadan az süre kala yapılan rezervasyonlarda olağan dışı bir artış yaşanırken, şirketin Türkiye'ye yönelik yaz rezervasyonları hâlâ 2025 seviyesinin yüzde 13 altında bulunuyor.

Türkiye’de turist sayısı geriledi

Türkiye turizmi, savaş kaynaklı talep baskısının yanı sıra yüksek maliyetlerle de karşı karşıya.

2026’nın ilk altı ayında Türkiye’yi 25,8 milyon kişi ziyaret etti. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4'lük düşüşe işaret ediyor. Kıbrıs’a gelen turist sayısı ise yüzde 10’dan fazla gerileyerek 1,7 milyona düştü.

Türkiye’de yüksek enflasyon ve güçlü Türk lirası, yabancı turistlerin euro ve dolar cinsinden tatil maliyetlerini artırıyor. Özellikle restoran ve yeme-içme gibi bazı harcamaların Yunanistan dahil benzer Avrupa destinasyonlarından daha pahalı hale gelmesi, Türkiye’nin fiyat avantajını zayıflatıyor.

Küçük oteller büyük tesislerle rekabet ediyor

Turizm sektöründeki maliyet artışları özellikle küçük ve bağımsız işletmelerin kâr marjlarını sıkıştırıyor. Büyük tesislerin doluluk oranlarını artırmak amacıyla fiyatlarını agresif biçimde düşürmesi, bölgedeki genel fiyat seviyeleri üzerinde de baskı oluşturuyor.

Bodrum’daki bir butik otelin finans yöneticisi, her şey dahil otellerin doluluk sağlamak amacıyla fiyatları çok düşük seviyelere çektiğini ve bunun küçük oteller üzerindeki rekabet baskısını artırdığını belirtti.

Türkiye’nin tatil bölgelerinde rezervasyonlar, şubat ayında İran savaşının başlamasının ardından gerilemeye başladı ve 2025 seviyelerinin altında kaldı.

İstanbul Havalimanı'nda ise rekor trafik

Sahil bölgelerindeki turizm talebindeki zayıflamaya rağmen Türkiye’nin hava ulaşımındaki performansı güçlü seyrediyor.

İstanbul Havalimanı, temmuz ayında 8,15 milyon yolcuya hizmet vererek Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu. Londra Heathrow ise aynı ay 7,86 milyon yolcu ağırladı.

Bu tablo, Türkiye turizmindeki sorunun genel olarak ülkeye yönelik seyahat talebinden ziyade sahil destinasyonlarındaki fiyat, maliyet ve bölgesel risk algısının kesişiminden kaynaklandığına işaret ediyor.