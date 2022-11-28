Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB’da yeniden başkan seçildi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Firuz Bağlıkaya yeniden seçildi.

TÜRSAB 25. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde, Firuz Bağlıkaya, Ali Bilir, Bilal Korkmaz ve Eyüp Kartal yarıştı. Sandık başına giden üyelerin 2 bin 302'sinin oyunu alan Bağlıkaya, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçildi. Adaylardan Ali Bilir 1193, Bilal Korkmaz 328, Eyüp Kartal ise 53 oy aldı.

Sonuçların ardından bir konuşma yapan Firuz Bağlıkaya, "Biz burada sadece bir seçim kazanmadık. Bugün burada tarih yazdık, destan yazdık.Bundan önce seçimleri kazandığımızda, kaybeden yok, kazanan TÜRSAB demiştik. Bu sefer de kazanan yine TÜRSAB ve inananlardır. Ama bu sefer dibine kadar kaybedenler de var. Seçimi kaybederken, kendilerini de müktesebatlarını da itibarlarını da bir kalemde kaybedenler var. Üç günlük dünya menfaati için yollarını, yürüyüşlerini, arkadaşlarını değiştirenler kaybetti. Yalanla dolanla yazılar yazan, iftiralarla videolar çeken, programlar yapan zavallılar ve o yalanlarına kananlar kaybetti. Üç senedir yemeyip içmeyip her türlü kumpasları kuranlar, tuzakları, pusuları kuranlar, fırıldaklar, sarmaşıklar onlar. Olay çıkaranların 13 bin acenta içinde bir avuç bile olmadıklarını, azgın azınlık olduklarını gördü. Zorbalık yaparak, çirkeflik yaparak, kürsüleri basarak, bağırıp çağırarak, burada terör estirerek, bir kalkışma edasıyla TÜRSAB’ımızı teslim alacağını zanneden zavallılar kaybetti" ifadelerini kullandı.

“50 yıllık bir kurumu işgal etmeye cüret edenlere yazıklar”

Bağlıkaya, "Her seçimde provokasyon yapıp, ne kadar aciz ve zavallı olduğunu gösterenlere söylüyorum. Mert değilsiniz, delikanlı değilsiniz tatlı su külhanbeyisiniz siz. Sizin çakma kabadayılığınız bize sökmez. Kavga ederken bile pusunun tuzağın beşinde olan, kalleşliği karakter edinmiş zavallılar yine kaybetti. Yazıklar olsun azgınlık ve çirkeflikle 50 yıllık bir kurumu işgal etmeye cüret edenlere yazıklar olsun. Değerli arkadaşlarım bugün vefanın, mücadelenin ve dirayetin kitabını yazdınız. Adamınızı ezdirmediniz, yedirmediniz, ezdiniz geçtiniz. Bugün burada vakarıyla, vefasıyla ayakta duranlar kazandı. Güce, kibre ve zorbalığa karşı hakkı savunanlar, hakka yaslananlar, hakka tapanlar kazandı. Kendilerine, fırsat, kariyer ve makam veren partilerine memleketlerinde seçim kaybettirenler. Hadi ilerinde vaz geçtik, kendi ilçelerinde bile partisine seçim kazandırmaya çapı yetmeyip, bu seçime müdahil olanlara haddini bildirdiniz. Selam olsun şereflerini, ilkelerini menfaatleriyle değiştirmeyen gerçek dava arkadaşlarıma.Rabbim beni sizlere mahcup etmesin, sağ olun var olun” değerlendirmesinde bulundu.