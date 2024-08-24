Galata’nın yeni gözdesi The Hotels Galata olacak

Sura adıyla İstanbul’un turistik açıdan en merkezi yeri olan Sultanahmet’te iki oteli bulunan Ante Holding, yeni otelini Galata’da açtı. The Hotels Galata adıyla hizmete giren otel, grubun Sura ismi taşımayan ilk oteli oldu. Holding eylül ayı içinde de yine Sultanahmet bölgesinde Sura Consept Oteli hizmete sokmaya hazırlanıyor.

Toplam 70 oda ve 130 yatak kapasitesi bulunan The Hotels Galata, Merkez Bankası’nın eski binasının tam yanında yer alıyor. Ağustos ayının ikinci yarısından itibaren misafir kabul etmeye başlayan otel, şehir otelciliği yapacak. Şu an için yüzde 70’in üzerinde dolulukla hizmet veren otel, İstanbul’un kongre turizminde yaptığı atakla tekrar üst sıralara doğru tırmanmasını fırsat bilerek doluluk oranını yıl sonuna kadar yüzde 90’ın üzerine çıkarmayı planlıyor.

Amaç, misafire en iyi hizmeti vermek

The Hotels Galata’da SPA hizmeti de veriliyor. İş hayatının temposuyla yorgun düşen misafirleri SPA salonlarında günün yorgunluklarını atabiliyor. Ayrıca Galata Kulesi ve Haliç manzaralı The Hotels Galata’nın çatı katında yine Ante Holding bünyesinde yer alan Gault Millau ödüllü Galeyan Restoran da hizmet veriyor. Misafirler İstanbul’un en eşsiz lezzetlerini boğaz ve tarihi yarımada karşısında tadımlayabiliyor.

Otelin diğer mutfağında ise yöresel kahvaltı seçenekleriyle misafirler farklı bir deneyim yaşama olanağına sahip oluyor. Şu an otel bünyesinde 35 çalışan yer alıyor. İlerleyen süreçte ihtiyaç duyulması halinde çalışan sayısının artması planlanıyor. Kaliteden ödün vermeyen The Hotels Galata, bütün misafirlerine İstanbul’da kaldıkları süre içinde en iyi hizmeti vermek için çalışıyor.