Gençler için ücretsiz konaklama fırsatı: Seyahatsever projesi başvuruları açıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 2022 yılında hayata geçirilen "Seyahatsever" projesi, bu yıl da gençlerin Türkiye'yi keşfetmelerine imkan sağlayacak. Proje kapsamında 18-30 yaş arasındaki gençler, 6 Temmuz-21 Ağustos tarihlerinde 81 ilde belirlenen GSB yurtlarında 5 güne kadar ücretsiz konaklayabilecek.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençleri projeye davet ederek, "Sevgili gençler, heyecanla beklediğiniz "Seyahatsever" başlıyor. Unutulmaz bir yaz için ücretsiz olarak 5 gün boyunca GSB yurtlarımızda konaklayabilir, yeni rotalar çizebilir, deneyimler kazanabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir köşesi keşfedilmeyi ve sizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen projenin 2026 uygulaması kapsamında, her ilde bir kız ve bir erkek öğrenci yurdu yaz döneminde gençlerin kullanımına tahsis edildi.

GSB'nin "Seyahatsever" projesiyle gençlere 5 gün ücretsiz konaklama

Projeden yararlanmak isteyen gençler, "ALO GSB 444 0 472" çağrı merkezi üzerinden en az bir gün önceden rezervasyon yaptırarak istedikleri ilde 5 gün süreyle ücretsiz konaklama imkanı bulacak.

"Seyahatsever" projesiyle gençlerin yaz tatili boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerini gezmeleri, farklı kültürleri tanımaları, tarihi ve doğal güzellikleri yerinde görmeleri amaçlanıyor. 2022 yılından bu yana sürdürülen proje kapsamında bugüne kadar 518 bin 713 genç, GSB yurtlarında ücretsiz konaklama hizmetinden yararlandı. Projeye ilişkin bilgilere "seyahatsever.gsb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.