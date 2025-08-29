Giresun’da turizm odaklı yatırımlar artıyor

Giresun’da deniz ve doğa ile bütünleştirilen projelere değinen Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, 39 dönümlük bölgede yürüyüş yolları, seyir terasları, karşılama merkezleri, kafe ve tuvalet gibi sosyal alanların yer aldığı proje ile Giresun Adası’nın yıllardır özlediği turizm potansiyeline adım atacağını söyledi.

Çakırmelikoğlu, yine Giresun Gemilerçekeği Balıkçı Barınağı bölgesinde planlanan Giresun Kalesi’ne ulaşacak teleferik projesi, Giresun Merkez Mesudiye Köyünde yer alan Gelin Kayası olarak tabir edilen alanda konuşlandırılacak seyir terası ve sosyal alan, yine Giresun-Dereli-Şebinkarahisar yolu üzerinde 35 m. tarihi Halil Rıfat Paşa Tüneli bölgesinde planlanan seyir terası ve sosyal alan mevcut yapılarla bütünleştiğinde destinasyonu güçlü bir turizm ağının oluşmasına vesile olacağını belirterek şunları söyledi;

“Bugün potansiyeli en güçlü bölge olan Giresun Adası, Giresun Kalesi, Zeytinlik Mahallesi, Mavi Göl, Kuzalan Şelalesi Tabiat Parkı ve Göksu Travertenleri ile bağlantılı Kümbet Yaylası, Kulakkaya Yaylası, Bektaş Yaylaları bölgelerinde yapılan ve yatırımları devam eden turistlik dinlenme tesisleri de yörenin gelişim aksına destek sağlayacaktır. Giresun yaylaları ile bütün bir turizm ağının desteklenmesi için beklemede olan 1/1000 ölçekli yaylarımızı ilgilendiren imar planının da mutlak uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. Giresun olarak sanayi de büyüme alanını yeni OSB yatırımlarında, turizmde büyüme sahasını ise yeni turizm lokasyonlarında görmekteyiz. Dolayısıyla son bir yılda turizm odaklı atılan bu yatırım adımlarının kesintisiz sürmesini en büyük dileğimizdir.”