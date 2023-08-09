Global Ports Holding, Karayipler'de 4. limanını portföyüne ekledi

Global Ports Holding (GPH), Saint Lucia Hükümeti ile imzaladığı anlaşma kapsamında Saint Lucia Limanı’nın kruvaziyer operasyonlarını 30 yıl süre ile yürütecek.

Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu GPH'den yapılan açıklamaya göre, GPH, kruvaziyer turizminde önemi artan Akdeniz Çanağı’ndaki payını yüzde 40’a çıkarmasının ardından, Karayipler’deki dördüncü limanını da portföyüne ekledi.

GPH, Karayipler'de yer alan Saint Lucia limanının kruvaziyer operasyonlarının 30 yıl süre ile (10 yıl uzatma opsiyonu ile) işletilmesine ilişkin Saint Lucia hükümeti ile anlaşmaya vardı. Saint Lucia Kruvaziyer Limanı, Nassau, Antigua ve San Juan’dan sonra GPH’nin Karayipler’deki dördüncü limanı oldu.

GPH, kendi global deneyimini ve işletme modelini Saint Lucia kruvaziyer liman operasyonlarının verimliliği için kullanacak. GHP, kruvaziyer liman tesislerinin genişletilmesi ve iyileştirilmesi için de yatırım yapacak. Bu yatırım ile Point Seraphine’deki mevcut rıhtım genişletilerek, büyük kruvaziyer gemilerine hizmet verilebilecek ve limanın kapasitesi artırılacak. GPH, Vendors Arcade ve liman çevresindeki diğer ticari faaliyetleri canlandırmaya yönelik yatırımlar da planlıyor.

31 Mart 2022-31 Mart 2023 aralığındaki 12 aylık dönemde 590 bin yolcu ağırlayan Saint Lucia Kruvaziyer Limanı’nın yatırımlar sonrasında, orta vadede 1 milyondan fazla yolcu ağırlaması bekleniyor.

GPH ayrıca, bölge sakinleri için de önemli ekonomik faydalar sağlayacak. Fisherman’s Village (Balıkçı Köyü) gibi liman içindeki ve çevresindeki tesisleri geliştirerek destinasyondaki yolcu harcamalarını artırmaya yönelik çalışmalar planlanıyor.

"Karayipler’deki GPH varlığı güçleniyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Kutman, Saint Lucia hükümeti ile gerçekleştirdikleri anlaşmadan son derece memnun olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Global Ports Holding olarak dünyanın en büyük kruvaziyer limanı işletmecisi unvanımızı, bünyemize kattığımız her yeni liman ile birlikte daha da pekiştiriyoruz. Akdeniz Çanağı’ndaki payımız yüzde 40’a çıkmıştı. Şimdi de dünyanın en büyük kruvaziyer pazarı olan Karayipler’de 4. limanı portföyümüze kattık. Saint Lucia limanı ile birlikte kruvaziyer pazarından aldığımız payı arttırıyor, dünyanın en önemli kruvaziyer rotalarındaki varlığımızı güçlendiriyoruz. Kruvaziyer liman işletmeciliği konusundaki uluslararası deneyimimizi ve işletme modelimizi bu limana da taşıyacağız."