GÜMTOB Başkanı Artıç: “Bursa turizmde zor bir yaz geçiriyor”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GÜMTOB) Başkanı Buğra Artıç, yaz sezonunun ortasında turizmde yaşanan durgunluk nedeniyle Bursa'daki otelcilerin memnun olmadığını belirtti. Artıç, şehir genelinde doluluk oranlarının normalin oldukça altında kaldığını söyledi. “Bursa’da turizmde yaklaşık yüzde 30’luk bir daralma söz konusu” diyen Artıç, otel doluluklarının şu anda yüzde 50 seviyelerinde olduğunu, oysa bu oranın yaz döneminde genellikle yüzde 80 bandında seyretmesi gerektiğini vurguladı. Artıç, yabancı turist sayısının azlığına, yüksek maliyetlere ve aşırı sıcak havalara dikkat çekerek, “Bu yıl turizm açısından ne Bursa’da ne de Türkiye genelinde parlak bir yaz dönemi geçirdik. Ege ve Akdeniz kıyıları kısmen istisna” ifadelerini kullandı. Orta Doğu ülkelerinden gelen ve geçmiş yıllarda Bursa'da uzun süre konaklayan turistlerin bu yaz şehre ilgi göstermediğini de belirten Artıç, bu durumun şehir turizmine önemli ölçüde olumsuz yansıdığını söyledi.

Sanayideki daralma konaklamaları da etkiliyor

Bursa’daki otellerin doluluk oranlarının yüzde 20 ila 25’inin sanayi bağlantılı olduğunu hatırlatan Artıç, son dönemde sanayi sektöründe yaşanan yavaşlamanın konaklama sektörünü de doğrudan etkilediğini belirtti. “Sanayideki daralma, sektörde ciddi bir baskı yaratıyor. Umuyoruz ki bu geçici bir dönemdir” diye konuştu. Yaz sezonundaki hareketliliğin azalmasının otellerin uzun vadeli yatırımlarını da etkilediğine dikkat çeken Artıç, doluluk oranlarının düşük seyretmesinin otellerin bakım, onarım ve yenileme bütçelerini oluşturmakta zorlanmalarına yol açtığını dile getirdi. “Bir yıl bu durum tolere edilebilir ama birkaç yıl bu şekilde devam ederse, otellerin yenilenmesi sürdürülebilir olmaktan çıkar” dedi. Artıç, turizmi canlandırmak amacıyla yerel yönetimlerle birlikte pek çok çalışmanın yürütüldüğünü ve bu çabaların uzun vadede sonuç vereceğini de sözlerine ekledi.