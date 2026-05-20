GÜMTOB’dan turizm sektörüne nitelikli iş gücü hamlesi

EKONOMİ (BURSA) - Bursa turizm sektörünün çatı kuruluşlarından Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GÜMTOB), nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlayacak önemli bir iş birliğine imza attı. GÜMTOB ile Bursa Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu arasında imzalanan protokol kapsamında, öğrenciler sektörün önde gelen otellerinde staj yapma imkânı elde edecek. Meslek yüksekokullarında uygulanan 3+1 eğitim modeli çerçevesinde hayata geçirilen iş birliğiyle, dört dönemlik eğitimin üç dönemi örgün öğretim, bir dönemi ise işletmelerde tam zamanlı uygulamalı eğitim olarak gerçekleştirilecek. Bursa’nın pilot iller arasında yer aldığı model, öğrencilerin teorik bilgilerini sahada pekiştirmelerini amaçlıyor. Protokolün ilk aşamasında Almira Hotel, Mövenpick Hotel & Thermal Spa Bursa, Marigold Thermal & Spa Hotel, Euro Park Hotel Bursa, Gold Majesty Hotel, The Berussa Hotel, Adranos Hotel, Otantik Club Hotel, Gököz Natural Park Hotel ve Artıç Hotel yer aldı. Öğrenciler bu işletmelerde üçer aylık dönemler halinde staj yapacak.

GÜMTOB Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Artıç, protokolün 2027-2028 güz ve yaz dönemlerini kapsadığını belirterek, uygulamanın öğrencilerin sektörel deneyim kazanmalarına ve turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetişmesine katkı sağlayacağını söyledi. Artıç, GÜMTOB olarak eğitim-sektör iş birliğini güçlendirecek projeleri desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.