Prof. Dr. Hakan Kara: Rakamlar artık pahalı bir ülke olduğumuzu teyit ediyor

Bilkent Üniversitesi Öğretim üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, dünya genelinde 2025 yılında turist sayısında yüzde 4’lük bir artış beklenirken, Türkiye’de yılın ilk yarısında bu artış yalnızca yüzde 1,7’de kalmasını değerlendirdi. Kara, bu sınırlı artışın "artık pahalı bir ülke olduğumuzu teyit ettiğini" belirtti.

"Dolar cinsinden toplam turizm harcamasındaki artış bir illüzyon"

Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dolar cinsinden turizm gelirindeki artışın da yanıltıcı olduğunu ifade ederek “Kişi başı turist harcaması son 10 yılda yüzde 29 arttı ancak aynı dönemde ABD enflasyonu yüzde 35 oldu. Bu da reel olarak turist başına gelirin gerilediğini gösteriyor” dedi.

Türkiye artık 'pahalı ülke' algısı oluştu

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada yüksek enflasyon ve bundan kaynaklı olarak turistik bölgelerdeki fahiş fiyatların yabancı turistin Türkiye algısını belirgin şekilde etkilediğine işaret ederek, "Eskiden Türkiye; güzel denizi, kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla tercih edilen bir destinasyonken bugün özellikle sosyal medyada 'Türkiye artık pahalı bir ülke' algısı oluşmuş durumda. Hizmet kalitesi, fiyat artışına paralel olarak yükselmediğinde ise turistte 'paramın karşılığını alamadım' hissi oluşuyor" şeklinde konuştu.

Mart ayından sonra düşüş başladı



Uluslararası seyahat acentesi Rocket International'in Türkiye'deki şirketi olan Rocket Türkiye'nin CEO'su Kamil Özil de DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Türkiye'de tatil için oluşturulan uçak dahil paket fiyatlarının personel maliyetleri ve satın alma faaliyetlerindeki sıkıntılar nedeni ile geçmiş yıllara göre ciddi olarak yükseldiğini kaydetti.

Özil, "Tüketiciler daha hesaplı olduğu için ekim-kasım aylarında bir sonraki yaz için paket almaya başladılar. Türkiye'de bu erken rezervasyonlar Şubat 2025'e kadar gayet iyi devam etti. Mart ayından sonra ise düşüş başladı. Bunda hem Türkiye'deki siyasi çalkantılar hem de Türkiye'nin çevresindeki savaşlar etkili oldu" dedi.

Mart ayından haziran ayı sonuna kadar turizmde belirsiz bir dönem yaşandığını, fakat son birkaç haftadır rezervasyonlarda yeniden hareketlilik başladığını belirten Özil, "Türkiye'ye talep fiyat odaklı devam ediyor. Yani eğer yabancı turiste uçak biletinde, otel fiyatında indirim verirseniz geliyor" diye konuşuyor.

Bakan Ersoy ne demişti?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde ikinci çeyrek rakamlarını açıklamıştı. Buna göre, Türkiye'ye en çok Rusya, Almanya ve Birleşik Krallık'tan ziyaretçi geldiği tespit edildi.

Bakan Ersoy, "2017'de ilk 6 ayda 14 milyon 674 bin ziyaretçi almıştık. Geçen sene bu rakam 26 milyon 137 bine çıkmıştı. Bu sene yüzde 1'lik artışla, ilk 6 ayda 26 milyon 389 bin sayısına geldi. Ay bazında baktığımız zaman, nisan ayında ciddi bir artış oldu. Mayıs ve haziran ayında da geçen seneki rakamları yakaladık. İlk üç pazar geçen senekiyle aynı. Birinciliği 2,61 milyon ziyaretçi ile yine Rusya pazarı aldı. İkinciliği, 2,42 milyon ziyaretçiyle Almanya aldı. Üçüncülüğü ise 1,75 milyon ziyaretçiyle Birleşik Krallık aldı. Cumhuriyet tarihinin 6 aylık dönemlerine baktığımızda 25,8 milyar dolar ile rekor gelir elde etmiş olduk. 64 milyar dolar yıl sonu hedefimize adım adım ilerliyoruz" demişti.