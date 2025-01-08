Henley & Partners, 2025 yılının en güçlü pasaportlarını açıkladı!

Henley & Partners tarafından, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) resmi verilerine göre düzenli olarak açıklanan ve dünyanın en güçlü pasaportlarının sıralandığı “Pasaport Endeksi 2025” yayınlandı. Bu yılki endekse göre; 195 ülkeye vizesiz seyahat etme imkanı sağlayan Singapur pasaportu, bir kez daha dünyanın en güçlü pasaportu olarak ilk sıraya yerleşirken, 193 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sağlayan Japonya onu takip etti.

Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya, sıralamada iki basamak gerileyerek 3’üncü sıraya yerleşti. Bu ülkeler, son 12 ayda birer sıra kaybeden ve 192 destinasyona vizesiz erişim sağlayan Finlandiya ve Güney Kore ile aynı sırada yer alıyor. Avusturya, Danimarka, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Norveç ve İsveç'ten oluşan yedi Avrupa Birliği ülkesinin oluşturduğu bir grup ise 191 destinasyona vizesiz erişim ile 4’üncü sırayı paylaşıyor. Belçika, Yeni Zelanda, Portekiz, İsviçre ve Birleşik Krallık da 190 destinasyona vizesiz erişimle 5’inci sırada yer alıyor.

Hareketlilik yelpazesinin diğer ucunda yer alan Afganistan, Henley Pasaport Endeksi'nin en alt sıralarında yer almaya devam ediyor. Ülke, geçen yıl iki destinasyona daha vizesiz erişimini kaybederek endeksin 19 yıllık tarihinde en büyük hareketlilik farkını yarattı.

Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre 6 basamak yükseldi

Endekse ilişkin değerlendirmede bulunan Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, “İçinde bulunduğumuz jeopolitik koşullar, sadece dünya siyasetini değil, ekonomisini de direkt etkiliyor. 2025 yılı için hazırladığımız pasaport endeksindeki yeni tablo ve ülkeler içindeki sıralamaların değişimi de bunun kanıtı. Bugün 116 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sağlayan Türkiye’nin geçen yılın aynı dönemine göre endeksteki sıralamasını 6 basamak birden yükselterek, 46’ncı sıraya yerleşmiş olması mutluluk verici” dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri ilk 10’daki ilk ve tek Arap devleti

Endeksin ilk 10’unda; 6’ncı sırada Avustralya yer alırken, Kanada 7’nci sırada, ABD ise 9’uncu sırada yer alıyor. Sıralamanın üst basamaklarına çıkan ve 10’uncu sırada yer alan ilk ve tek Arap devleti olan Birleşik Arap Emirlikleri dışında ilk 10 sırasında büyük ölçüde Avrupa ülkeleri hakim. Birleşik Arap Emirlikleri, 2015'ten bu yana 72 destinasyona daha erişim sağlayarak son 10 yılda endekste en çok yükselen ülkelerden biri oldu ve dünya çapında 185 destinasyona vizesiz erişim sağlayarak 10’uncu sıraya yerleşti. Buna karşılık Çin de son 10 yılın en büyük yükselenlerinden biri olarak dikkat çekiyor. 2015'te 94’üncü sırada yer alan ülke, 2025'te 60’ıncı sıraya yükseldi ve bu süreçte vizesiz erişim sağladığı destinasyon sayısını 40 artırdı.